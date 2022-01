L'atur registrat a Catalunya baixa per desè mes consecutiu i tanca l'any 2021 amb 369.158 aturats, 664 menys que al novembre, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social. Respecte al desembre de l'any passat, el nombre d'aturats cau en 128.453, el que representa una reducció del 25,8%. Es tracta del descens més gran interanual de l'atur de la sèrie històrica, després d'un final d'any 2020 marcat per les fortes restriccions dirigides a frenar l'expansió de la covid-19, i del desembre amb menys atur des del 2007. Per altra banda, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 3,5 milions al tancament del 2021, 4.626 més que el novembre i 135.469 més (+4%) que el desembre de l'any passat.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur registrat baixa en 76.782 persones (-2,4%) i tanca l'exercici amb poc més de 3,1 milions d'aturats, la xifra més baixa en un mes de desembre des del 2007. En comparació amb l'any passat, el nombre d'aturats es redueix en 782.232 persones (-20,1%). A Catalunya, el principal impulsor pel que fa a la reducció de l'atur ha estat la demarcació de Lleida, amb 145 desocupats menys que al novembre (-0,7%). També baixa la xifra d'aturats a les comarques gironines, amb 217 desocupats menys (-0,6%) i a la demarcació de Barcelona, amb 559 aturats menys (-0,2%), mentre que el nombre d'aturats a la demarcació de Tarragona s'incrementa en 257 persones (+0,55%). Per sexes, dels 369.158 aturats a Catalunya, un total de 210.323 són dones (57%) i 158.835 són homes (43%). D'altra banda, fins a 19.740 aturats són persones menors de 25 anys. Quant als sectors d'activitat, un 73% dels aturats pertanyen al sector serveis, seguit de la indústria (10,9%), la construcció (7,8%) i l'agricultura (2,3%). Pel que fa al 6% restant, es tracta de persones desocupades que no han tingut feina anteriorment. Precisament ha estat al sector serveis on més s'ha reduït l'atur, amb 1.059 desocupats menys que al novembre. També ha disminuït la xifra d'aturats a l'agricultura (-121), mentre que als sectors de la construcció i la indústria el nombre de desocupats ha crescut en 447 i 497 persones, respectivament. Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat l'any amb 73.240 aturats, 117 menys que al novembre (-0,16%) i 40.566 menys en termes interanuals (-35,6%). Girona acaba el 2021 amb 35.763 aturats, un 28% menys que el 2020 Descens en la signatura de contractes Malgrat la reducció de l'atur registrat, aquest desembre s'han signat 221.165 contractes a Catalunya, 61.307 menys respecte al novembre (-21,7%). En comparació al desembre de l'any passat, però, el nombre de contractes signats creix en 39.482, el que es tradueix en un increment del 21,7%. Al conjunt de l'Estat la tendència és la mateixa. Amb 1,68 milions de contractes signats al desembre, això suposa una caiguda del 16,8% respecte al novembre (-339.996 en xifres absolutes), però un increment del 24,1% en comparació al desembre de l'any passat (+326.403). A Catalunya, dels 221.165 contractes signats, 32.765 són indefinits (14,8% del total), mentre que el 85,2% restant són temporals. Pel que fa als indefinits, això suposa un descens del 32,9% respecte al novembre, mentre que pels temporals la caiguda és del 19,4%. En termes interanuals, però, el nombre de contractes indefinits a Catalunya creix un 46%, mentre que la xifra de contractes temporals s'incrementa un 18,3%. La Seguretat Social guanya 4.626 afiliats El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 4.626 persones entre novembre i desembre i se situa lleugerament per sobre els 3,5 milions, el que representa un increment del 0,13%. En termes interanuals, la Seguretat Social ha guanyat 135.469 afiliats a Catalunya, un 4% més, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la Seguretat Social ha tancat l'exercici amb més de 19,8 milions d'afiliats, xifra que suposa un increment de 72.553 persones respecte al novembre (+0,37%). En comparació al desembre de l'any passat, el nombre d'afiliats creix en 776.478 persones, un 4,1% més. Prop de rebaixar la barrera dels 100.000 treballadors en ERTO a l'Estat El nombre de treballadors en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) al conjunt de l'Estat al final de l'exercici és de 102.548 persones, el que representa un descens de més de 35.000 treballadors respecte al 31 d'octubre. D'aquests, poc menys de la meitat (49.685) es troba en suspensió parcial, mentre que la resta es troba en una situació de suspensió total. Respecte al 31 de desembre de l'any passat, el nombre de treballadors en ERTO al conjunt de l'Estat s'ha reduït en gairebé 520.000 persones.