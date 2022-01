L’univers emprenedor català segueix l’escalada cap al podi dels ecosistemes europeus. Barcelona és, amb les dades de 2021 a la mà, la quarta ciutat de la Unió Europea que va tancar més rondes de finançament l’any passat, i la sisena que va aconseguir atreure més volum. En total, les «start-ups» catalanes van captar l’any passat 1.479 milions d’euros, xifra més de tres vegades superior a la de l’any anterior i que suposa batre amb molta diferència el seu propi rècord: sense anar més lluny, durant el 2020, aquest mateix indicador es va quedar per sota dels 500 milions.

Així ho recull l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat Acció en un informe publicat ahir on es mostra que aquest tipus d’empreses de base tecnològica establertes a Barcelona van tancar 148 rondes de finançament. D’acord amb aquestes dades, només París, Berlín i Amsterdam van segellar més operacions, amb la capital francesa al capdavant amb un 150% més d’acords que la seva homòloga catalana. Pel que fa a les «start-ups» de Madrid, l’ecosistema rival més directe per a Barcelona, aquestes van tancar entre gener i desembre 122 rondes.

Si bé això deixa a la capital espanyola tres llocs per darrere de l’ecosistema de Catalunya, el volum captat les col·loca a totes dues una darrere de l’altra. Per fer aquesta comparació, els tècnics d’Acció sumen als 1.475 milions catalans l’acord que Mediapro va tancar amb Hontai el novembre passat, una operació de 620 milions d’euros que queda fora de la resta de l’informe perquè la dimensió i trajectòria de l’empresa presidida per Jaume Roures l’allunyen de la definició de «start-up». No obstant això, l’anàlisi del volum sí que inclou aquesta operació perquè, tal com expliquen des de la mateixa agència responsable de la recopilació de les dades, no tenen forma de saber quin tipus d’informació inclouen la resta de ciutats amb les quals es comparen.

Entre les rondes que conformen aquests gairebé 1.500 milions d’inversió que han captat les «start-ups» catalanes, les més destacades són les de Glovo, Wallapop i TravelPerk. L’empresa dedicada al delivery (que comença l’any cedint el seu control a la signatura alemanya Delivery Hero) va captar a l’abril 450 milions d’euros, aleshores la major ronda d’una «start-up» espanyola. Wallapop havia lligat al febrer una altra de 157 milions; i TravelPerk una tercera de 160 milions de dòlars (145 milions d’euros, d’acord amb Acció).