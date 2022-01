Els sindicats creuen que la reducció de l'atur registrada al desembre –a Catalunya s'ha tancat l'exercici amb 369.158 aturats, 664 menys que al novembre- és "un bon senyal". "S'obre un horitzó esperançador pel que fa a l'evolució del mercat de treball", ha apuntat Comissions Obreres (CCOO) aquest dimarts a través d'un comunicat. En la mateixa línia s'ha expressat la Unió General de Treballadors (UGT), que ha destacat que les dades reflecteixen "la recuperació de les dades prepandèmiques quant a atur i cotitzacions". Per altra banda, ambdós sindicats insisteixen que la reforma laboral és "un avenç important per recuperar els drets dels treballadors" i demana als partits que respectin el consens assolit entre els diferents agents socials.

Malgrat la valoració positiva de les dades, les dues organitzacions consideren que hi ha molts aspectes a millorar. CCOO ha posat l'accent en l'eixamplament del biaix de gènere, ja que un 57% de l'atur és femení, fins a les 210.323 persones en termes absoluts, davant un 43% dels homes (158.835 desocupats). En aquest sentit, el sindicat ressalta que la variació interanual és "notablement més acusada" en el cas dels homes, col·lectiu on l'atur es redueix en un 29,3% davant les dones, que ho fan en una proporció menor, en un 22,9%.

Amb tot, CCOO ha exigit més polítiques específiques per a les dones amb l'objectiu que puguin accedir al mercat de treball en igualtat de condicions, tant en salaris com en temporalitat o parcialitat dels contractes.

Pel que fa a la contractació temporal, el sindicat considera que la recent aprovada reforma laboral és la "millor garantia per posar fi als abusos". De moment, recorda que el 85,2% dels contractes signats al desembre eren encara temporals.

CCOO també reclama una millora de la xarxa de protecció social a Catalunya mitjançant la Renda Garantida i l'Ingrés Mínim Vital, dels quals ha dit que han de ser una "prioritat"; i que la recuperació del mercat de treball estigui acompanyada de les inversions necessàries en el teixit productiu, tant des del lideratge públic en el marc dels programes Next Generation com d'una inversió privada que "continua massa continguda".

La UGT, per la seva banda, denuncia que la recuperació s'està caracteritzant, en gran part, per "la precarietat laboral, l'alta temporalitat i el seu ús fraudulent". És per això que apunta cap a la importància de "continuar avançant en el marc del diàleg social per consolidar una ocupació digna, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat".

En el comunicat publicat aquest dimarts, el sindicat exigeix l'enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en activitats com la salut, l'educació o els serveis socials, així com una millora de les condicions salarials dels treballadors del sector públic.

A més, demana a la Generalitat que estableixi una tercera línia d'ajuts per a persones treballadores en ERTO i fixes discontinus que encara no hagin pogut tornar als seus llocs de treball i una reforma fiscal "que garanteixi progressivitat, equitat i suficiència del sistema".