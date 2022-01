El BBVA i el Grup Banc Europeu d’Inversions –format pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) i el Fons Europeu d’Inversions (FEI)- obriran una línia de crèdit de 960 milions d’euros per a pimes espanyoles que tinguin necessitats de liquiditat o que hagin de fer front a despeses extraordinàries derivades de la crisi de la Covid-19.

Per desbloquejar el finançament, la institució europea oferirà una garantia de 120 milions d’euros, segons va informar ahir el BBVA en un comunicat. L’operació s’emmarca dins el Fons Europeu de Garantia, un paquet de mesures valorat en 540.000 milions d’euros i aprovat pel Consell Europeu per fer front a l’impacte econòmic provocat per la pandèmia.