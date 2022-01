La província de Girona tanca el 2021 amb 35.763 aturats, un 28% menys que el desembre del 2020, segons les dades publicades ahir pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. D’aquesta manera es confirma una lenta recuperació econòmica, amb 13.909 persones menys a l’atur que a finals del 2020. De fet, les dades obtingudes superen les del desembre del 2018 i s’igualen a les dels mesos d’abril i octubre del 2019, en prepandèmia.

De totes maneres, la campanya de Nadal no ha comportat un gran volum de contractacions, ja que respecte al mes de novembre l’atur només s’ha reduït un 0,6%. Com a mostra d’això, el sector dels serveis és l’únic que ha registrat menys desocupats a l’últim mes de l’any, disminuint a 25.696 el nombre de persones aturades (-361). Per altra banda, el sector de la construcció és el que ha sortit més malparat, i suma 83 desocupats nous (3.224). Mentre que l’agricultura i la indústria en sumen 66 i 44 respectivament, amb 1.249 i 3.628 persones sense feina.

Del total d’aturats 16.023 són homes i 19.740 són dones. Mentre que el nombre d’ERTO en actiu per covid-19 a la demarcació és de 517 i afecten 1.516 treballadors.

L’atur a Catalunya i Espanya

La mínima variació mensual en dades d’atur és similar arreu de Catalunya. De fet, Girona és la segona demarcació catalana amb menys aturats respecte al novembre. En primer lloc, hi ha Lleida amb un 0,7% menys i per últim hi ha Barcelona amb un 0,2%. A Tarragona, el nombre d’aturats ha crescut el desembre amb un 0,55% respecte al mes anterior.

En el total de Catalunya, l'atur registrat baixa per desè mes consecutiu i tanca l'any 2021 amb 369.158 aturats, 664 menys que al novembre. Respecte al desembre de l'any passat, el nombre d'aturats cau en 128.453, el que representa una reducció del 25,8%. Es tracta del major descens interanual de l'atur de la sèrie històrica, després d'un final d'any 2020 marcat per les fortes restriccions dirigides a frenar l'expansió de la covid-19, i del desembre amb menys atur des del 2007. Per altra banda, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 3,5 milions al tancament del 2021, 4.626 més que el novembre i 135.469 més (+4%) que el desembre de l'any passat. Per sexes, dels 369.158 aturats a Catalunya, un total de 210.323 són dones (57%) i 158.835 són homes (43%). D’altra banda, fins a 19.740 aturats són persones menors de 25 anys.

Quant als sectors d’activitat, un 73% dels aturats pertanyen al sector serveis, seguit de la indústria (10,9%), la construcció (7,8%) i l’agricultura (2,3%). Pel que fa al 6% restant, es tracta de persones desocupades que no han tingut feina anteriorment. Precisament ha estat al sector serveis on més s’ha reduït l’atur, amb 1.059 desocupats menys que al novembre. També ha disminuït la xifra d’aturats a l’agricultura (-121), mentre que als sectors de la construcció i la indústria el nombre de desocupats ha crescut en 447 i 497 persones, respectivament.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur registrat baixa en 76.782 persones (-2,4%) i tanca l'exercici amb poc més de 3,1 milions d'aturats, la xifra més baixa en un mes de desembre des del 2007. En comparació amb l'any passat, el nombre d'aturats es redueix en 782.232 persones (-20,1%).