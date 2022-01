Iberia ha anat retirant a la seva plantilla de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) al llarg del mes de desembre per garantir la continuïtat de les operacions, amb tan sols un 4% en ERTO a finals de mes. Així ho van confirmar ahir fonts de la companyia, que van afegir que s’ha desafectat dels ERTO als treballadors que han estat necessaris per a les operacions en plena sisena onada de la pandèmia de la Covid-19 amb la variant òmicron, per compensar les baixes causades per empleats contagiats pel virus.

En el cas de les tripulacions -inclou tant les de cabina com les tècniques- a principis de desembre els treballadors en ERTO ascendien al 17%, mentre que a final del mes es va reduir fins al 4%, un percentatge que podria variar en funció de les flotes. A més, l’aerolínia està reforçant la plantilla per cobrir incidències. No obstant això, la companyia no ha hagut de cancel·lar cap connexió de moment, segons ha informat ‘Expansió’, a diferències d’altres grans aerolínies. La variant òmicron ha provocat en les últimes setmanes una cascada de milers de cancel·lacions i retards de vols a tot el món, sacsejant la temporada de festes nadalenques i els plans de viatge de desenes de milers de persones.