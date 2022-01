L’absorció dels fons europeus per part de l’economia espanyola està anant molt més lenta del que es preveu i, en tot cas, més a poc a poc de l’esperat pel sector empresarial. Segons el primer informe de seguiment dels fons Next Generation EU a Espanya, publicat ahir per la patronal CEOE, amb dades fins a 31 desembre, les administracions públiques (l’Estat, sobretot) només van aconseguir publicar 400 convocatòries de subvencions i licitacions de contractes públics per valor de 9.300 milions d’euros amb càrrec als fons europeus. Aquesta xifra representa un 48% dels fons europeus rebuts per Espanya el 2021 (19.000 milions d’euros) i tan sols un 38% dels una mica més de 24.000 milions incorporats en els pressupostos generals de l’Estat per al 2021.

El percentatge d’aquests diners que ha arribat a les empreses és molt menor, però es desconeix quina és la taxa exacta, per la falta d’informació proporcionada pel Govern. Amb dades fins a agost, només el 2% dels diners compromesos llavors havia arribat a les empreses, segons l’última xifra disponible, a la qual fa referència l’informe de la CEOE. No obstant això, quan el Govern fa balanç de l’execució dels fons europeus apunta cap a altres criteris i altres percentatges diferents. Segons l’informe presentat per la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, el 14 de desembre passat, Espanya ha autoritzat el 73% de la despesa a càrrec dels fons europeus previstos per a 2021 i ha compromès partides pel 64,5% de tots ells.