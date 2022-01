Comerciants, compradors i gremis del sector coincideixen que l’activitat en l'inici de les rebaixes no és la d’un any precovid, però que sí que és la millor des que va començar la pandèmia. Que el dia 7 de gener aquest any caigui en divendres arrenca un somriure als venedors, que especialment a partir de l’hora de dinar esperen un cap de setmana llarg de vendes amb pretensió d’allargar les facturacions durant la resta de la setmana i cap de setmana següent. Una campanya que des de la Confederació Espanyola de Comerç (CEC) han qualificat d’«intensa però breu».

Balanç positiu al centre de Girona

Els comerciants de Girona fan un balanç positiu de la campanya de Nadal i enceten amb bones perspectives la campanya de rebaixes. La vicepresidenta de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, ha detallat que la campanya de Nadal havia estrat "estranya" a causa de les restriccions sanitàries anunciades pocs dies abans de començar les festes. Ramírez de Cartagena ha assegurat que la gent havia "anat per feina" ja que no es veien els carrers plens. Malgrat tot, aquells que entraven als comerços ho feien decidits per comprar-hi alguna cosa. La vicepresidenta creu que "la gent té ganes de tornar a la normalitat" i per això ha volgut celebrar les festes amb regals a la família i amics.

A més, els comerciants patien per la "incertesa" que generava la situació sanitària i per si les restriccions sanitàries apagaven els ànims dels consumidors. Malgrat tot, els comerciants locals afirmen acabar les festes havent salvat la campanya. "Fins al final no hem respirat perquè era una lluita del dia a dia", ha afegit la vicepresidenta dels comerciants gironins.

De tota manera, Ramírez de Cartagena ha assegurat que malgrat la situació sanitària, "la gent té ganes de tornar a la normalitat" i això es nota a l'hora de comprar regals. Malgrat tot, la botiguera ha assegurat que la gent ha "anat per feina" i anaven a buscar "allò que necessitaven" en compres de passejar per les botigues i carrers, com es feia en altres anys.

Ara, de cara a les rebaixes, els comerciants encaren la campanya amb optimisme i preveuen que en els propers dies se segueixi la tendència d'aquest Nadal. Si bé no es preveuen aglomeracions i carrers plens, sí que els comerciants confien en què la gent que entri acabarà comprant.

Per altra banda, la vicepresidenta de l'associació Girona Centre Eix Comercial ha recordat que des de fa uns anys ja hi ha molts sectors del comerç que "fa dies que fan descomptes i promocions". Això fa que la campanya de rebaixes "no sigui tan intensa" com passava anys enrere en què totes les botigues començaven els descomptes l'endemà de Reis.