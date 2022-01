Els directius aposten per diversificar el negoci com a via fonamental del creixement. És una de les conclusions d’un estudi realitzat per la consultora McKinsey entre 1.100 consellers delegats d’empreses de tot el món. De les seves respostes es dedueix que el 50% dels ingressos globals el 2026 vindran de productes, serveis i models de negoci que ni tan sols existeixen actualment. Vuit de cada deu directius europeus prioritzen la creació de nous negocis com una manera d’afrontar la disrupció dins de les seves pròpies indústries, potser davant del convenciment que el canvi és difícil d’afrontar a partir d’organitzacions assentades.

L’informe determina que un 21% dels directius consideren que crear nous negocis és la seva prioritat principal –el doble que l’any passat–, mentre que per a un 55% és un dels tres imperatius de creixement empresarial. Si fa anys s’impulsava com a virtut la cultura del canvi constant a l’empresa, de les respostes dels directius es percep que pensen que és més eficient crear noves empreses per créixer que no pas transformar la que dirigeixen.

El negoci de la sostenibilitat

La digitalització, l’adopció de noves tecnologies i la sostenibilitat són els tres factors amb més impacte en el creixement derivat de la construcció de nous projectes. Vuit de cada deu directius (79%) declara que està prioritzant el disseny de nous negocis com un mitjà de protecció contra la disrupció de la seva indústria i per generar nous fluxos d’ingressos per satisfer els accionistes i els clients.

«Set de cada deu companyies que van apostar per construir nous negocis com la seva estratègia principal van créixer a taxes superiors que la mitjana del sector», diu Santiago Fernández, soci de McKinsey & Company a Espanya. L’informe assenyala la sostenibilitat com un factor de diferenciació per al creixement, malgrat que en general tendeix a dubtar-se de la rendibilitat immediata dels projectes.