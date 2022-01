Miguel Ángel Tobías és un pioner de la televisió social. Ha creat programes com “Españoles en el Mundo” i fa més d’una dècada que produeix i dirigeix projectes audiovisuals que són un altaveu contra les injustícies i en favor dels Drets Humans. “Sueños de Haití”, “Gurba”, “La Condena”, “Efecto Ciudadano”, “Rising Nepal”, “Gritos de Silencio”, “El Guión de tu Vida”, “Me llamo Gennet”… són alguns dels seus projectes socials.

L’any passat va dirigir “El secreto de Ibosim”, la primera pel·lícula sostenible del món i amb petjada de carboni 0, que arribarà aviat a les nostres pantalles. Una fita per a la història del cine i acaba d’acabar el seu últim projecte social, la sèrie documental “El Camino Interior”. El seu coneixement del medi ambient i la seva compromesa vocació social l’han convertit en un referent per a la societat civil, en la lluita constructiva per la sostenibilitat del planeta centrada en les persones. També participa habitualment en congressos nacionals i internacionals relacionats amb la sostenibilitat i el canvi climàtic. Ara està immers en la producció de “Generación Sliving”, un projecte audiovisual per generar consciència social sobre sostenibilitat.

P: Fa unes setmanes es va celebrar la Cimera del Clima de Glasgow, l’anomenada COP 26 ¿Què en pensa d’aquests esdeveniments?

R: Són com la febre. Serveixen per alertar que alguna cosa va malament i a la vegada faciliten i preparen el cos per a la seva recuperació, però no curen.

P: ¿I ja està?

R: Crec que ho ha entès tothom, però si vol explico la metàfora. Si se celebren és perquè és obvi que estem patint les conseqüències negatives del canvi climàtic i sabem que aniran a pitjor. Els dirigents polítics s’examinen públicament davant dels seus homòlegs i davant del món, i prometen que faran moltes coses, que seria com la preparació, però aquestes promeses no solucionaran res si no es compleixen. No sé si així m’he explicat millor.

P: Molt clar. ¿La pandèmia ens ha fet més sensibles a la responsabilitat que tenim amb el Planeta?

R: La pandèmia està sent una crisi molt potent per a tots, especialment per als que l’han patit més de prop, i, sí, també ha sigut una botzina per a la consciència social, perquè hem redescobert la importància de la salut, i que la cura del planeta té molt a veure amb el futur immediat de la humanitat. El canvi climàtic, la transició ecològica i el repte demogràfic són qüestions que hem d’afrontar entre tots, perquè són emergències que ja sacsegen les nostres vides amb més contundència que el coronavirus. El problema és que els éssers humans actuem com micos espantats, responem a la immediatesa, amb molt poca perspectiva fins i tot del que ens estem jugant en un futur ja molt pròxim.

P: ¿Quines són aquestes emergències que ens haurien d’interpel·lar i, a vegades, no veiem?

R: Segons l’Organització Mundial de la Salut, la contaminació atmosfèrica mata cada any 4,2 milions de persones. És una dada eloqüent que reflecteix fins a quin punt apostar per la sostenibilitat del planeta incideix sobre el futur de cadascun de nosaltres i com no fer-ho estimula una pandèmia silenciosa i crònica. Però a més sabem que gran part de les migracions per fam que s’estan produint al món, estan relacionades amb les conseqüències que el canvi climàtic està provocant en l’agricultura. La consciència ecològica no pot ser una qüestió ideològica perquè no ho és. És un símptoma de coneixement, consciència i de maduresa com a individus de l’espècie dominant. És més, segurament sigui un dels ponts més interessants per unir-nos a tots sota la mateixa causa: el nostre demà. Hem de preguntar-nos quin tipus d’humanitat volem ser: una humanitat col·laborativa que es preocupa de veritat pels més vulnerables i per la casa comuna que és el Planeta, o una humanitat hedonista, competitiva, individualista que segueixi aplicant la llei del més fort. I jo sento que encara que cada vegada som més els que estem en la primera opció, hem de lluitar molt per vèncer les resistències dels poderosos que demostren, no amb les seves paraules però sí amb els seus fets, que els importa ben poc.

P: Però aquests poderosos, també són persones, i tenen fills i nets…

R: Sí, però pensen que ells i els seus descendents sempre tindran recursos per “fugir” de les conseqüències negatives que ells mateixos ajuden a crear amb les seves decisions polítiques i econòmiques, però no hi ha “Planeta B”, i al final els acabarà tocant malgrat la seva ceguesa i la seva supèrbia. I nosaltres, els ciutadans corrents, hem de confrontar-los amb les nostres accions i demostrar-los que la direcció que volem prendre és la de construir un món sostenible en tots els sentits.

P: ¿Llavors vostè creu que la sostenibilitat ha deixat de ser una tendència per ser ja una responsabilitat assumida?

R: La sostenibilitat ja és un camí sense retorn. O seguim aquesta senda obligatòria, o ho pagarem. Estem presenciant impassibles la desaparició del gel als pols, la pujada del nivell del mar, la pujada de la temperatura global, la desertització de cada vegada més territori, la desaparició d’espècies, la pèrdua de biodiversitat i les noves pandèmies que vindran per això, les migracions forçoses, l’augment de la fam i la pobresa per culpa de l’escalfament global, l’augment de les desigualtats en països rics… Moltes vegades em pregunto: Però, ¿què coi estem fent? I perdó per l’expressió, però és que quan un estudia una mica i escolta els experts, s’adona que literalment som un Titanic en direcció a l’iceberg. I seguim rient com si no fos cosa nostra. Avui, més que mai, hem d’adoptar una actitud que impliqui consciència social, generositat, coherència, responsabilitat, i acció. Tot, cada cosa que fem des que ens llevem, cada decisió que prenem deixa la seva petjada en el Planeta. Mantenir una relació més sana amb el medi natural és fàcil i ens farà millors, però ho hem de fer ¡ja! Hem de ser conscients, per exemple, que respecte als efectes del canvi climàtic, el que comencem a fer bé avui no tindrà un resultat visible fins d’aquí a 30 anys per la inèrcia mateix del sistema. Imagini’s si és urgent actuar per frenar i revertir les conseqüències negatives que ja estem experimentant. Així que vull pensar que sí, que és ja una responsabilitat assumida.

“La sostenibilitat ja és un camí sense retorn. O seguim aquesta senda obligatòria, o ho pagarem”

P: ¿I què podem o hem de fer?

R: El primer, ser sensibles amb la importància de cuidar el medi ambient sabent que això té conseqüències immediates i futures sobre les nostres vides. Potser aquesta consciència canviï algunes pràctiques millorables. Més enllà de la responsabilitat dels governs i les corporacions, tots hi podem posar el nostre granet de sorra. Hem d’interessar-nos pels temes mediambientals i la sostenibilitat en general, igual que ho fem per la nostra higiene personal, llegint, estudiant sobre això, veient documentals que aborden el problema, debatent amb els nostres amics, amb les nostres famílies. I comprometent-nos a actuar. Jo ja sé que tots individualment ens sentim molt petits perquè les nostres accions marquin la diferència, però no és veritat, no estem sols. Cada dia se suma més gent a lluitar contra el canvi climàtic, a preservar la biodiversitat, a cuidar els més vulnerables…, però hem de ser molts més i hem de córrer de veritat. Estem en un punt de no retorn. O escoltem ja el Planeta o serem una espècie fracassada.

P: Però els ciutadans ja tenen per davant molts reptes, alguns centrats en aquests moments fins i tot en la pròpia supervivència…

R: En sóc conscient. I aquest és un problema gravíssim en dos sentits. Un, el que implica menjar en molts llocs del món, o arribar a final de mes i poder pagar les factures al nostre país. I el segon és que efectivament les copes dels arbres d’aquesta necessitat bàsica no ens deixen veure el bosc del que ens ve al damunt si no actuem. I hem d’entendre la sostenibilitat també com una lluita per la supervivència en la quals tots estem inclosos. La pandèmia i la crisi sobrevinguda ens han posat davant la dimensió d’un problema que exigeix un canvi de model social, productiu i de progrés. Hem d’evolucionar cap a una nova forma de pensar, d’actuar, de consumir, d’interactuar amb les persones i amb el Planeta. La consciència ecològica no pot ser una excusa més per al postureig dels que tenen la vida resolta. Tots estem cridats a l’acció en positiu. El Pacte Verd Europeu, per exemple, va plantejar que la neutralitat en la petjada de carboni fos una realitat el 2050 i ja hi ha països que parlen obertament de no complir-lo. Per això crec que els canvis necessaris no seran possibles si els ciutadans no ens comprometem ja en el nostre dia a dia amb les nostres accions, i exigim a empreses i governs que facin el mateix.

P: ¿La sostenibilitat ens complica la vida?

R: Sí, rotundament sí, però aquesta no és la pregunta. No podem entendre la Sostenibilitat com un problema. La Sostenibilitat és la solució. Si vostè s’està escanyant i està a punt d’ofegar-se, ¿consideraria un problema que jo l’abraci per darrere per fer-li la maniobra de Heimlich, i al fer-ho li trenqui una costella, però li salvi la vida? ¿Oi que no? Doncs això és el mateix. La Sostenibilitat ha vingut a salvar-nos, encara que en el procés s’hagin de fer “sacrificis”. No podem ser tan infantils per creure que els canvis no impliquen un esforç i un compromís. Per a tots és un rotllo separar les escombraries en diferents recipients, i tirar cada cosa al seu contenidor, però s’ha de fer, ¿oi? Doncs així amb tot. No podem seguir comprant i llençant roba gairebé nova només perquè ens n’avorrim, sabent que la indústria tèxtil és la segona més contaminant del planeta. I així amb centenars de conceptes. Som com xais estúpids entrant a l’escorxador amb el ganivet a la mà i cantant una cançó festiva. La cura del Planeta ja és, sens dubte, la inversió més rendible a tots els nivells: social, econòmic, mediambiental… es miri per on es miri. I el gran repte, sens dubte, és posar les persones al centre de totes les decisions, cosa que no hem fet tradicionalment perquè si no, evidentment, correm el risc de generar un dany social inassumible i el canvi necessari no es donarà. Però és clar que s’hauran de fer sacrificis. L’important de veritat, la clau, és no deixar ningú enrere. Aquest ha de ser el principal objectiu mentre caminem cap al “gran objectiu”.

“La cura del Planeta és la millor inversió, es miri per on es miri”

P: ¿Creu que la consciència mediambiental s’ha consolidat a Espanya?

R: Segons la Universitat de Yale, Espanya està entre les economies que millor preserven el medi ambient, encara que hagi de millorar. Ara mateix ens acostem al notable. Som líders en reserves de la biosfera, el país europeu amb més geoparcs de la Unesco, i som de les societats més conscienciades amb el canvi climàtic. Espanya està entre les potències del món amb més capacitat de producció d’energia renovable i, com a Estat, estem fortament compromesos amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per Nacions Unides en la seva Agenda 2030. La resta és aconseguir que aquests objectius siguin 17 compromisos personals de cada ciutadà en el seu dia a dia, perquè són bons per a nosaltres com a individus, com a societat, i com a Planeta.

P: I ¿què en pensa dels polítics? ¿Creu que ho estan fent bé?

R: A veure, sens dubte ells tenen una responsabilitat gegantina perquè puguem enfrontar-nos a aquest repte vital. El canvi climàtic, igual que ha passat amb la Pandèmia, és un problema global. No es resoldrà sense la col·laboració de tots els països, però això no pot ser una excusa per dir: “bé, quan els altres ho facin, nosaltres també”. Crec molt en el poder i en l’autoritat moral que dona ser el primer, en l’efecte imitació. És evident i així ens ho demostren, que països com la Xina, l’Índia, Rússia… no estan contribuint a canviar les coses i menys a fer-ho amb la intensitat i la velocitat que el Planeta necessita però per això és tan important fer-les bé nosaltres, perquè vegin el nostre compromís i servir-los de model. Però també és important no criminalitzar i entendre les diferents realitats dels diferents països. Seria injust, per exemple, demanar als països en vies de desenvolupament que fessin el mateix esforç que nosaltres, que hem aconseguit desenvolupar-nos precisament danyant el Planeta sense, com a mínim, ajudar-los a pagar les factures d’unes pràctiques més sostenibles. Europa, sens dubte, està marcant la pauta respecte a la resta del món i Espanya està en les millors condicions per liderar aquest camí. Si ho fem bé, estem a temps no només de no perdre aquest tren, que tradicionalment per les nostres circumstàncies polítiques n’hem perdut molts, sinó de ser la màquina del tren. Crec sincerament que aquest govern és el més conscient i més compromès de la història amb la Sostenibilitat. Només espero que els interessos creats i les pressions els deixin fer.

P: Però els ciutadans corrents necessitem saber què podem fer i com.

R: És veritat. Jo mateix, abans de rodar la pel·lícula EL SECRETO DE IBOSIM, no tenia gaire consciència ni coneixement de com cuidar el Planeta, més enllà del tema dels plàstics i del reciclatge casolà. Però el tema és molt més complex, més ampli. Necessitem primer conèixer i entendre el problema, per així prendre consciència de la necessitat urgent d’actuar en tots els àmbits i en tots els hàbits d’actuació i de consum. Però fixi’s, estic 100% convençut que no hi ha ni una sola persona al món a la qual si li diguéssim què, per què, per a què i com fer alguna cosa que millori la vida de les persones i del Planeta, no ho fes. N’estic convençut. Per això necessitem visibilitzar el que s’està fent bé i com això redunda en benefici de tots.

P: Però els ciutadans sentim que els governs i les grans corporacions són les que tenen realment el poder de canviar el Món.

R: Això és veritat, però és només una veritat limitada. Miri, parlem moltes vegades com si les institucions i les empreses fossin ens vius independents i no és veritat. Els governs estan formats per persones que són elegides pels ciutadans. Així que aquí, tenim un poder extraordinari per, amb el nostre vot, dir als nostres governants quina és la senda que volem que segueixin en aquesta matèria. I respecte a les empreses, els ciutadans també tenim un poder enorme. Tots som consumidors i amb els nostres hàbits de consum i eleccions podem també premiar els que ho fan bé i castigar els que ho fan malament. Vull dir amb això que en la mesura que els ciutadans som votants i consumidors, podem dirigir en gran mesura la direcció d’un vaixell en el qual tots naveguem. Està a les nostres mans seguir deixant que el vaixell vagi a la deriva, cosa que serà dolenta per a tots, o que reorienti el seu rumb en la direcció d’una justícia social més gran, de més igualtat d’oportunitats, d’un creixement econòmic més equitatiu, i de més salut per als éssers humans i per al Planeta. I això passa indefectiblement per ser més sostenibles en tots els sentits.

P: ¿I quin paper creu que hi han de tenir els mitjans de comunicació?

R: Miri, els mitjans de comunicació tenen un paper clau en aquest tema. Són creadors de consciència i a la vegada altaveus del que passa. Jo sempre he parlat del poder de l’audiovisual per canviar el món, a millor o a pitjor, segons posem el focus i potenciem unes o altres notícies, projectes... Els mitjans només expliquen una veritat a mitges quan diuen que ells només es fan ressò del que passa, i que mostren el que l’audiència vol veure. Aquesta és només la meitat de la veritat. L’altra meitat és que tenen el poder de generar modes, tendències, d’influir en el que pensem, en el que mengem, en com ens vestim… En definitiva, d’animar o desanimar la gent a fer millor les coses. Jo crec que tenen l’obligació i la possibilitat de generar continguts i difondre el que fem els creadors independents, que estem, amb la nostra feina a través del cine, els documentals, els programes, tractant de conscienciar el món d’aquesta necessitat de canvi a millor.

“El repte és aconseguir que els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides siguin 17 compromisos de cada ciutadà, perquè són bons per a nosaltres com a individus, com a societat, i com a Planeta”

P: Diuen els experts que el coronavirus ha tingut incidència positiva sobre el medi ambient. ¿Serem capaços de mantenir aquesta tendència quan tot això passi?

R: Aquesta pandèmia el que ha portat és una aturada generalitzada i global. No podem prendre’l com a referència perquè no és una situació sostenible ni a mitjà ni a llarg termini. Si jo deixo de menjar un dia a la setmana, ¿estic contribuint a millorar la salut del Planeta per tot el que implica el meu dejuni? Depèn. Si després la resta dels dies em sobrealimento per compensar-ho, doncs no haurà servit per a res. Doncs això és el que ha succeït amb la Pandèmia. No només hem recuperat els nivells anteriors de dany al Planeta pel que fa al consum energètic, contaminació, sobreexplotació... sinó que estem per sobre. Aquesta aturada, per al que sí que ha servit és per pensar. Els ciutadans ens hem posat davant del mirall, mirant-nos de cara, i ens hem fet preguntes i reflexions que normalment per la velocitat a la qual vivim no ens fem: la mort s’ha presentat com una companya de viatge permanent, i llavors ¿qui soc?, ¿què faig aquí?, ¿vull seguir vivint així?. ¿Quin sentit té tot això?, ¿quines són les meves prioritats?… I molts han trobat respostes… I com a societat la resposta és SOSTENIBILITAT. Crec que estem comprenent que cuidar el Planeta és cuidar-nos a nosaltres mateixos.

“Generación Sliving” és una gran oportunitat per a les empreses de demostrar el seu compromís amb les persones i amb el Planeta

P: Vostè està treballant en un nou projecte audiovisual relacionat amb la sostenibilitat, ¿Algun avançament?

R: Es diu GENERACIÓN SLIVING, i es tracta d’un moviment transgeneracional en el qual cabem tots, per això la paraula “Generació”. I “Sliving” és inventada i fa referència a la “S” de Sostenibilitat, “live” de vida en anglès i “ing” el gerundi en anglès que implica acció. Tots podem formar part de Generación Sliving i l’únic requisit és estar preocupats i disposats a fer alguna cosa per millorar la vida de les persones i del Planeta. És una sèrie documental que funcionarà com un contenidor d’històries en el qual tots tinguem cabuda: les institucions, les empreses, el món acadèmic, experts, mitjans de comunicació, personatges coneguts compromesos i ciutadans corrents. I tots units amb un mateix propòsit: construir un món més sostenible social, econòmicament i mediambientalment, i amb els 17 ODS com a marc de referència. Serà un format innovador, entretingut i estarà centrat a buscar exemples positius que ens il·lustrin als ciutadans i ens ajudin a crear consciència i a convertir-la en una forma de vida. Recorrerem Espanya buscant aquelles històries que serveixin d’homenatge a qui ja està fent les coses bé i de mirall on mirar-nos. Tothom està convidat a formar part d’aquesta Generación Sliving.

P: ¿Serà una iniciativa transmèdia?

R: Per descomptat, com gairebé tot el que es produeix en aquest temps, però anirem més enllà. L’objectiu en el qual estem treballant és generar un fort compromís per la sostenibilitat promovent un moviment social que definirà la nostra forma de ser ciutadans a aquestes altures de segle. Segurament sigui la iniciativa més transformadora que s’hagi fet mai a Espanya en l’àmbit de la conscienciació sobre la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, que compta a més amb el suport i la col·laboració d’un gran grup de comunicació com és Prensa Ibèrica.

P: ¿Com es finançarà ‘Generación Sliving’?

R: A través de les empreses que participaran en la sèrie. ‘Generación Sliving’ és una gran oportunitat per a les empreses de demostrar el seu compromís amb les persones i amb el Planeta. En aquesta sèrie documental mostrarem històries positives de com les seves bones pràctiques i el seu compromís estan ajudant a construir un món més sostenible social, econòmicament i mediambientalment. Elles són el motor econòmic i de desenvolupament de les societats i tenen una gran oportunitat de mostrar i demostrar el que ja estan fent en favor de la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat.