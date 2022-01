Pensa per un moment si ocuparies el mateix lloc de treball que tens si s’hagués utilitzat un algoritme per contractar-te. L’automatització i la digitalització de processos de treball pot simplificar moltes tasques, però també tenir conseqüències per als empleats. El veritable canvi derivat d’això és que les màquines estan començant a ser utilitzades per prendre decisions.

En les últimes setmanes hi ha hagut molta polèmica pels casos d’extreballadors d’Amazon que afirmen haver estat acomiadats de l’empresa després de rebre un correu automatitzat, generat per algoritmes, indicant que ja no estaven fent la seva feina correctament. A ningú se li escapa que en un futur proper molts dels treballs que ara realitzem els faran robots, però sembla que la idea que els propis robots decideixin si continuem a les nostre feines actuals està costant més d’assumir.

En principi aquest sistema estava dissenyat per analitzar el treball dels repartidors i crear opcions de millora. Però finalment s’ha convertit en una eina per mesurar el rendiment i l’acompliment de les funcions. El Big Data, els algoritmes i la intel·ligència artificial permeten actualment que l’empresari processi molta més informació dels treballadors.

Personalment no crec que encara a dia d’avui hi hagi la possibilitat d’avaluar de forma digital un treballador pel seu valor afegit, per la seva part intangible, com pot ser el compromís, la seva capacitat d’evolució, l’empatia... Com un algoritme pot detectar quan un company ofereix un somriure sincer de bon matí, manté una conversa de suport en un moment difícil, felicita l’aniversari o reconeix l’esforç d’una altra persona?.

El problema és que per a llocs de treball que realitzen tasques mecàniques o repetitives, el rendiment és quelcom diferencial i pot fer que una companyia tingui avantatges competitius i, per tant, millors resultats.

Hi ha un moviment de pensament que proposa que el treballador tingui dret a sol·licitar que la decisió d’un algoritme sigui revisada per humans, però un algoritme sempre prendrà la decisió lògica d’acord amb els criteris amb els quals ha estat programat. En qualsevol cas, la seva decisió serà igual de justa o injusta per a tots. I encara que els robots poguessin cometre errors, el seu cost de decisió seria molt menor respecte contractar persones per revisar aquests casos.

La gestió de persones mitjançant algoritmes s’està estenent i cada vegada s’utilitzen més dades de fonts diferents en els processos relacionats amb els recursos humans. Tots anem deixant un rastre de dades darrere nostre, des dels nostres perfils a les xarxes socials, likes i publicacions, fins a les trucades als serveis d’atenció a client, les visites al metge, l’ús del GPS o les retirades d’efectiu al banc.

Hi ha eines per mesurar en l’atenció telefònica el to de la veu i l’estat d’ànim dels clients i els treballadors. O per exemple a través de dispositius (com seria una polsera Fitbit) es pot valorar la salut i activitat física amb l’objectiu d’esdevenir una empresa saludable, però que pugui servir per relegar treballadors amb risc de tenir baixes. També es pot controlar els empleats en entorns productius i analitzar qualsevol moviment que realitzin amb les mans o els braços per mesurar la seva eficàcia.

L’escenari tan suposadament molest en el qual passava el cap o el responsable un parell de vegades cada hora per veure si realment l’empleat estava treballant finalment no és res comparat amb el futur que ens espera.