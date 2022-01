Recentment la blockchain està en boca de tothom, sobretot a causa de l’auge de les criptomonedes, i de la mateixa manera que ha passat al llarg dels anys amb la resta d’innovacions tecnològiques, la també anomenada cadena de blocs s’ha vist rodejada per una gran nuvolosa d’incertesa i dubtes, causats, principalment, per la desconeixença. Si bé el terme més conegut i mediàtic ha estat els bitcoins i la seva especulació, la utilització de la cadena de blocs inclou molts altres àmbits. Entre aquests, garantir el transport de vacunes o aliments -verificant que no es trenqui la cadena del fred-; certificar i rastrejar el procediment d’elaboració, distribució i consum d’un producte o certificar l’autenticitat d’un objecte de disseny, per exemple.

En aquest últim cas, el dissenyador només cal que adhereixi al seu producte uns petits adhesius antimanipulables amb accés NFC (Near Field Comunication en anglès, el mateix sistema que utilitzen les targetes de crèdit per efectuar el pagament apropant-la al datàfon) i un codi QR. Per la seva banda el comprador, escanejant aquest codi a través del seu telèfon intel·ligent, pot tenir accés a tota la informació pertinent del producte, introduïda dins la cadena de blocs.

Aquest procediment obre un gran ventall de possibilitats, entre elles la combinació de la tecnologia NFC amb la NFT, el que crea la tokenització o, sense tecnicismes, la creació d’un bessó digital. «El suport digital ens permet encabir molta més informació que en el físic», explica Paco Conde, cofundador i president comercial de Zertifier, consultora tecnològica a Cornellà de Terri, on darrerament han treballat per aplicar aquesta tècnica a un nou projecte de disseny.

Es tracta de NUDO, el primer treball d’una jove marca barcelonina creada per tres estudiants i que neix amb la creació d’un penjador de disseny que combina la simplicitat de la peça de mobiliari amb la tecnologia, introduint-la a la tendència actual de l’smart design. D’aquesta manera, el comprador quan acosta el seu mòbil al codi QR introduït per Zertifier li apareix una web única amb tota la informació referent al disseny, procés de fabricació, els materials, data de fabricació de la peça, entre d’altres. «Tota aquesta informació està reflectida a la cadena de blocs, que és immutable i dona al client una garantia absoluta que la informació no ha estat manipulada ni corregida. De la mateixa manera cada informació és única, ja que cada penjador compta amb un bessó digital únic», afegeix Conde.

Així, aquest bessó digital adquireix un caràcter de col·lacionable: «La generació Z col·lacionarà objectes de format digital, són molt més fàcils de comprar i intercanviar, i poden arribar a tenir molt més valor que el producte físic, ja que el digital no pot desaparèixer, trencar-se, ni tampoc te’l poden robar», diu el cofundador de Zertifier.

La falta de credibilitat

Tal com asseguren des de la consultora, la blockchain resol una mancança enorme amb la qual comptava internet fins al moment: la falta de credibilitat. «Evitar el pirateig o les falsificacions és un progrés enorme per internet. Aquesta tecnologia i no l’exclou, sinó que es complementen una a l’altra», indica Paco Conde.

En referència a la fase de desconfiança per la qual està passant la cadena de blocs, el cofundador ho atribueix a una fase de transició i de desconeixença del seu funcionament. Amb tot, recorda que el 99,9% de les persones no entenem com funciona internet, i, tot i això, l’apliquem com a una eina bàsica. Per això confia que amb el pas del temps la blockchain vagi agafant robustesa perquè l’usuari hi tingui en una confiança «absoluta».

Grans apostes

Recentment, grans empreses i marques de roba han apostat fermament en aquest món tecnològic que tot just esclata. Zara, una de les principals cares d’Inditex, va anunciar a principis de desembre la seva adhesió al món virtual del metavers a partir d’una col·lecció de peces de moda que, a més d’existir físicament, es podran adquirir virtualment a un preu aproximat de 200 euros perquè els avatars també les puguin utilitzar. Una operació entre moltes que ens mostra quin camí seguirà la tecnologia de l’internet.