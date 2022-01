Els nivells socioeconòmics mitjà-baix i baix van guanyar protagonisme l’any passat en la demanda d’habitatge de lloguer: el 16% es va situar en aquest esglaó davant del 14% del 2020. I, per contra, es va reduir la presència de demandants de nivell socioeconòmic alt i mitjà alt, encara que va seguir sent majoritari: del 49% el 2020 es va passar al 45% el 2021, segons recull l’informe «Experiència de lloguer el 2021» realitzat per Fotocasa.

En el cas dels arrendadors, el 66% es va emmarcar en un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt, amb uns ingressos bruts mensuals que només en el 20% dels casos se situaven per sota dels 2.000 euros. Per contra, només el 12% dels llogaters tenien ingressos superiors a aquests 2.000 euros. «El lloguer és el gran termòmetre que marca la percepció i les accions dels ciutadans sobre el mercat. I en aquesta darrera etapa s’ha incrementat el percentatge de demandants amb nivell socioeconòmic baix», planteja al document María Matos, directora d’Estudis i portaveu de la companyia, que assegura que la raó principal per la qual els ciutadans busquen un immoble de lloguer és «la impossibilitat de comprar». Segons expliquen des del portal immobiliari, es tracta d’una variant «rellevant» que ha de relacionar-se amb l’augment generalitzat de la demanda: si hi ha més persones participant és lògic que tinguin més pes les que han tornat al mercat després d’haver estat expulsades per les pujades de preu dels anys precedents. «La desigualtat entre els dos eixos fonamentals del mercat del lloguer no és positiva, ja que és una desigualtat obligada i dificulta la conversió d’arrendatari a arrendador», detalla Matos. Això posa, encara més, de manifest la raó principal per la qual els ciutadans busquen un immoble al mercat d’arrendament: la impossibilitat de comprar. D’aquest estudi es desprèn una realitat cada vegada més comuna: un de cada dos llogaters afirma que la seva situació econòmica li impedeix adquirir un habitatge. L’estudi revela que entre el perfil de l’inquilí i el de l’arrendador -entenent com a tals els que han realitzat en els darrers dotze mesos alguna acció d’oferta o de demanda respectivament al mercat de lloguer- hi ha algunes diferències sociodemogràfiques rellevants que, generalment, estan molt vinculades al cicle de vida de les persones. La més evident és la mitjana d’edat: el propietari que lloga habitatge (o pretén fer-ho) té, de mitjana, 12 anys més que l’inquilí que arrenda o intenta arrendar. També els ingressos són un punt de divergència entre tots dos targets, ja que les rendes més altes tenen tendència a aglutinar-se entre aquells particulars que lloguen o pretenen llogar un immoble de la seva propietat. També està vinculada al cicle de vida la seva situació de convivència: el percentatge d’oferents d’habitatge que viu amb parella i fills (44%) duplica el dels demandants (21%). I justament el contrari passa quan es tracta de viure amb els pares: el 15% dels llogaters viu amb els seus pares, davant del 7% d’arrendataris. Això indicaria, segons apunta Fotocasa, que entre els que busquen vivenda de lloguer hi ha una concentració més gran de joves que accedeixen per primera vegada al mercat immobiliari amb l’objectiu d’emancipar-se. «Gran frustració» Segons explica Matos, encara que entra «dins de la normalitat» que els propietaris tinguin més edat que els llogaters, les diferències socioeconòmiques que es mantenen en el temps, «derivades d’impediments econòmics i situacions laborals precàries, fan que els llogaters mantinguin la posició d’arrendataris més temps del que voldrien». La conseqüència és que hi ha un percentatge elevat d’inquilins que no poden adquirir un habitatge, encara que sí que volen fer-ho, i això genera «una gran frustració», afegeix aquesta experta.