La recuperació de l’activitat empresarial a Espanya al llarg del 2021 va permetre a les companyies superar ja des del mes d’agost el nivell prepandèmia de vendes a l’interior del país. Segons la nova estadística de seguiment setmanal de les vendes interiors diàries que ha començat a publicar l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) des de mitjans de desembre, la facturació de la gran empresa va anar progressant amb força des de març de manera que ja a l’agost aquest indicador es va situar per sobre dels nivells que s’anotaven el 2019, abans de l’esclat de la pandèmia.

En particular, segons les dades corresponents a la tercera setmana de desembre (entre els dies 14 i 21), les empreses que declaren l’IVA a través del sistema de subministrament immediat d’informació (SII) van registrar una vendes diàries mitjanes de 3.838 milions d’euros, davant 3.087 milions en idèntic període del 2020 (un 24,3% més). Si les dades es comparen amb els 3.254 milions del mateix període del 2019, l’augment continua sent molt important, del 17,9%. En l’acumulat gener-novembre, les vendes mitjanes han sigut de 2.811 milions cada dia, cosa que suposa estar un 2,1% per sobre del període anàleg del 2019.

Dins de les activitats que encara estan per sota del nivell del 2019 destaquen l’hostaleria i la fabricació de vehicles de motor i remolcs.

Les empreses objecte d’aquesta estadística, les obligades a declarar l’IVA a través del SII, són les grans empreses (amb una facturació anual superior a sis milions), els grups d’IVA i les empreses inscrites en el sistema de devolució mensual. Totes aquestes empreses han de remetre a l’Agència el detall de la seva facturació en un termini de quatre dies després d’expedir la factura, per això la seva estadística permet un seguiment més immediat de l’activitat. Aquest col·lectiu, de 57.855 empreses, amb prou feines suposa l’1,5% del total de declarants; no obstant, la seva facturació a Espanya representa el 70% del total. El col·lectiu d’empreses té una presència superior al 70% en sectors com indústria, energia, comerç o informació i comunicacions. No obstant, amb prou feines inclouen el 28% de les vendes d’hostaleria o el 50% de la construcció.