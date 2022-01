A pocs minuts de les campanades que començarien el 2022 es va tancar una de les operacions empresarials més importants a Espanya del 2021: el gegant europeu Delivery Hero aconseguia el control de Glovo. Un dels líders del repartiment a domicili a Europa ara passa a controlar el paladí espanyol, en una ‘operació nit de Cap d’Any’ que obeeix a diferents claus.

D’una banda, Glovo augmenta la seva vinculació amb un ‘peix gros’ a nivell mundial i es reforça un escenari en què cada vegada més uns quants gegants es reparteixen el repartiment a domicili. De l’altra, així obté una injecció de capital nova i més directa, d’uns 780 milions d’euros, per mantenir el ritme de competició en vista de les agressives apostes dels seus competidors. I, a més, es dota de recursos per costejar els deutes que continua arrossegant amb la Seguretat Social atesos els vells litigis judicials pel seu ús de falsos autònoms i sobre els quals en podrien venir de nous, en vista de les investigacions en curs d’Inspecció a ciutats com Barcelona o Madrid. A més de la bonificació milionària que l’equip directiu de Glovo s’emportarà per la venda.

L’interès de Delivery Hero per aconseguir el control de Glovo ve de lluny i els rumors sobre una compra imminent s’han succeït durant els últims anys. Si bé Delivery Hero ja formava part del capital de Glovo (controlava el 44% de l’accionariat), després de l’operació i a expenses del beneplàcit dels reguladors europeus, ara passa a controlar la firma i es converteix en l’inversor principal, amb el 79,4% de participacions d’aquesta firma, valorada després de l’operació en 2.300 milions d’euros.

Per què ara els fundadors Óscar Pierre i Sacha Michaud (que conserven la direcció de Glovo després de l’operació) han decidit donar-ne el vistiplau? «Estic encantat d’haver trobat un soci que comparteix la nostra ambició i cultura, i que ens continuarà recolzant en aquesta aventura», va afirmar Óscar Pierre en el comunicat de nit de Cap d’Any que publicitava l’operació.

Competència mundial

Fonts coneixedores del sector apunten que en aquest «ens continuarà recolzant» està un dels elements clau de l’operació. I per dues raons. D’una banda, si bé Glovo és un ‘peix gros’ del ‘delivery’ en un estany petit com Espanya, el seu pes a nivell internacional és lluny dels grans taurons. Com Doordash, referent als Estats Units, on controla gairebé 6 de cada 10 comandes i que fa pocs mesos va comprar a la finlandesa Walt per 7.000 milions d’euros. O Just Eat, el volum de mercat del qual a tot el món és 10 vegades superior al de Glovo i que fa poc va comprar la nord-americana GrubHub per 6.500 milions d’euros. O Uber Eats, la divisió de repartiment del gegant tecnològic Uber i que l’any passat va comprar la nord-americana Postmates per 2.340 milions d’euros.

«Per continuar creixent necessitava la protecció d’algú així», deien aquestes mateixes fonts. Des de Delivery Hero, en la presentació preparada per explicar als seus inversors l’operació, destaca la complementarietat de les seves zones d’influència amb les de Glovo com un dels valors estrella per mantenir la seva estratègia expansiva a nivell mundial.

Múscul financer

«Les plataformes estan apostant per competir a través dels contractes d’exclusivitat amb els restaurants. I per això necessiten múscul financer», afirma el catedràtic de la UPF Juan José Ganuza. «La pressió de firmes molt agressives com Uber Eats, que té un avantatge competitiu per les seves sinergies amb els altres mitjans de transport, els obliga a capitalitzar-se per continuar competint», diu.