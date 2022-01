La taxa d’inflació anual en l’eurozona va tancar 2021 en el 5,0% després de mesos de contínua escalada impulsada, en particular, per l’alça dels preus de l’energia, segons la primera estimació preliminar publicada ahir per l’oficina d’estadística comunitària, Eurostat.

Les xifres avançades confirmen l’increment dels preus en els últims sis mesos, des del 2,2% d’inflació anual el juliol passat, seguint amb el 3,0% d’agost i el 3,4% de setembre, el 4,1% d’octubre i en el 4,9% del novembre passat. No obstant això, el fet que la pujada al desembre hagi estat d’una sola dècima podria apuntar al començament d’un alentiment. Inflació per països De fet, a Alemanya la taxa anual al desembre es va situar en el 5,7%, després d’haver estat en el 6,0% al novembre, mentre que a França es va mantenir estable en el 3,4%. Els majors percentatges d’inflació entre els països de l’eurozona es van registrar a Estònia (12,0%), Lituània (10,7%) i Letònia (7,7%). A Espanya, l’indicador va arribar al desembre al 6,7%, enfront del 5,5% al novembre. Aquesta taxa, la més alta en gairebé trenta anys, havia estat avançada ja a finals de desembre per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La pujada es va deure a l’augment dels preus de l’electricitat i, en menor mesura, l’augment dels preus de l’alimentació, enfront del descens registrat l’any passat, segons l’indicador avançat de l’índex de preus de consum (IPC). Per components, l’energia hauria d’anotar al desembre segons Eurostat una taxa del 26,0%, en comparació amb el 27,5% al novembre. A continuació, se situen els aliments, alcohol i tabac (3,2% enfront del 2,2% al novembre) i els béns industrials no energètics (pujaran al 2,9% enfront del 2,4% al novembre). En el cas dels serveis, la taxa va aconseguir el 2,4 enfront de 2,7% al novembre.