L’expansió del comerç electrònic no només ha canviat per a sempre els hàbits de consum i el funcionament del sector de la distribució a tot el món. També ha obert una nova finestra d’oportunitats per a tota mena d’activitats il·lícites, inclosa la venda de falsificacions. Les dificultats per controlar la circulació de milions d’enviaments diaris a través del correu o d’empreses de paqueteria –només el 2019 es calcula que van viatjar mitjançant aquest sistema 21.300 milions d’articles a tot el món–, unit a l’anonimat que ofereixen les xarxes, han convertit internet en un dels principals canals de comercialització de les còpies pirates de tota mena de productes.

Així, un recent estudi de l’Oficina Europea de Propietat Intel·lectual (Euipo) i de l’OCDE assenyala que fins al 56% de les confiscacions duaneres que es realitzen a les fronteres europees ja estan relacionades amb el comerç electrònic, tot i que en valor encara guanyin les entrades per contenidor, pel major volum que inclou cada decomís. Això sí, des de l’euroagència amb seu a Alacant alerten que bona part de les falsificacions que encara arriben a la UE amb vaixell també acaba posteriorment distribuint-se a través d’internet fins al consumidor final, des de centres ubicats a Europa. D’aquesta manera, l’auge de la venda de falsificacions a través de webs o de «market places» ha pres el relleu del «top manta» de carrer, que, igual com el comerç físic, també ha patit amb els estralls de la pandèmia i les restriccions per frenar el coronavirus.

Les dimensions del problema espanten. Aquests mateixos organismes calculen que el comerç mundial de falsificacions mou 412.000 milions d’euros anuals -una xifra superior al PIB de països com Àustria o l’Argentina-, 119.000 milions dels quals són a la Unió Europea, on es calcula que cada any es perden més de 15.000 milions d’euros en ingressos públics per aquesta raó.

Des de l’Euipo no ofereixen càlculs per països, però sí que assenyalen que únicament entre el sector de la cosmètica, els productes farmacèutics, les begudes alcohòliques i les joguines –quatre activitats que han analitzat en particular– les falsificacions suposen la pèrdua de més de 2.200 milions d’euros en vendes legals a Espanya i fins a 19.000 milions en el conjunt del continent.

De la còpia al frau

En aquest últim sector fa anys que miren amb preocupació aquest fenomen i reclamen algun tipus d’actuació que permeti a les empreses protegir-se de forma més eficaç davant la proliferació de les falsificacions a internet. Com explica la directora tècnica de l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ), Cristina Miró, durant molts anys el principal problema del sector era el que s’anomena «còpies paràsites». És a dir, l’existència de joguines que reprodueixen altres models d’èxit, però amb materials més barats i amb algun canvi, que en cap cas pretenen fer-se passar per l’original. Acostumen a vendre’s com una alternativa més assequible, que a molts comerços situen al costat de la joguina de marca. Una situació difícil d’aturar, ja que se solen introduir canvis per no infringir les lleis de propietat intel·lectual.

No obstant, segons Miró, també són cada vegada més freqüents les falsificacions pures i dures, que afecten sobretot joguines d’èxit que porten diverses temporades al mercat. Ho corroboren des de Famosa, l’empresa líder al sector a Espanya. «Hem tingut problemes de còpies i de falsificacions amb totes les nostres marques. Per exemple, hem detectat falsificacions de Pinypon i de Bellies, i s’han utilitzat les nostres marques en productes que no estan fabricats per nosaltres», apunten des de la firma, i recorden que, en aquest cas, més enllà de l’engany i la pèrdua de valor que suposa aquesta pràctica, hi ha importants riscos per a la seguretat dels petits, per la qual cosa consideren fonamental conscienciar els consumidors.

Problema agreujat

No obstant, com apunten des de la patronal del sector, amb l’arribada del comerç electrònic el problema s’ha agreujat. «Qui compra en un establiment físic una joguina falsificada, en general, ho sap. El problema arriba amb les ofertes que es publiquen al web, on s’utilitzen imatges de les joguines originals, i, després, el que arriba és una còpia barata», apunta la directora tècnica de l’AEFJ. En aquest sentit, Cristina Miró expressa la «indignació» del sector per l’escassa protecció que ofereix la legislació davant aquests casos. I és que, per exemple, les grans plataformes com Amazon no estan obligades a respondre pels productes que venen tercers a través del seu web, només dels que venen directament, cosa que deixa un buit enorme.

La situació és igualment complexa en el cas del calçat, que juntament amb les bosses, els rellotges o la roba es troben entre els productes més reproduïts, segons l’euroagència. Tot i que són les grans marques esportives mundials, com Nike o Adidas, per exemple, o les grans firmes de luxe les més copiades, les empreses espanyoles tampoc s’escapen del problema. I, igual com passa amb el sector de la joguina, amb mètodes renovats, gràcies a les facilitats que ofereixen les noves tecnologies.

El negoci de la covid

Un altre dels sectors on més preocupa la falsificació de productes és el farmacèutic. Des de la patronal, Farmaindustria, asseguren que a Espanya és pràcticament impossible que un medicament falsificat entri en el circuit «legal», és a dir, que es pugui vendre en una farmàcia, com sí que passa a altres països menys desenvolupats. I encara menys des que Espanya va ser el primer país de la UE a adoptar el sistema de serialització que dota cada envàs d’un identificador únic. El problema, de nou, arriba amb el mercat il·legal, que sempre ha existit –un exemple és la venda d’anabolitzants a entorns esportius–, i que ha trobat lloc al ciberespai. Un mercat il·legal que ja mou més de 6.000 milions a tot Europa, i uns 527 milions a Espanya.

Una cosa similar passa amb els cosmètics, els fabricants dels quals perden cada any 1.100 milions en vendes a Espanya i 9.600 milions en el conjunt de la UE per aquestes pràctiques. Un estudi comparatiu realitzat per Stanpa -l’Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica–, va revelar que, davant els més de 80 components que sol incloure un perfum legítim, les falsificacions amb prou feines n’hi inclouen uns 20, i només el 10% coincideixen. Per descomptat, uns components que, en el cas de les rèpliques, no han superat cap control.