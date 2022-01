La indústria de l’automoció està dedicant grans inversions al desenvolupament de les anomenades bateries d’estat sòlid. La també coneguda com a nova «generació de bateries» podria, sobre el paper, oferir una major autonomia per als vehicles elèctrics, més seguretat en cas d’accident i una velocitat de càrrega menor. Tot gràcies a una major densitat de la bateria que permetria, a més, reduir la grandària del component sense perdre repercussió en oferir, segons diverses fonts automobilístiques, entre un 30% i un 70% més de capacitat en el mateix espai.

Actualment, els fabricants automobilístics depenen de les bateries d’ions de liti per al magatzematge d’electricitat. Aquestes bateries estan fabricades a base de cel·les d’emmagatzematge d’energia plenes d’electròlit, un líquid que condueix de manera eficient els ions entre els pols positius i negatius de la bateria. Aquesta és la solució més estesa en l’actualitat, però l’electròlit és altament inflamable i suposa un risc tant en un accident o durant una càrrega ràpida, ja que les bateries s’escalfen en gran manera a altes potències de càrrega. Les bateries d’estat sòlid, amb electròlit sòlid, eliminen el risc i, per tant, són un component més adequat per a la mobilitat.

Samsung SDI, una de les principals companyies productores de bateries en el món, assegura que les bateries d’estat sòlid, a més, són claus en l’objectiu de l’automoció de reduir el preu dels cotxes elèctrics. «Perquè els cotxes elèctrics puguin substituir als de combustió, haurien d’oferir autonomies similars i és important millorar la capacitat de les bateries per a això», indiquen. La firma sud-coreana afirma que, amb les bateries d’ions de liti, «per incrementar la seva capacitat, primer s’hauria d’instal·lar més cel·les de bateria». «En aquest cas», diu Samsung SDI, «el preu puja i les bateries ocupen molt més espai en el vehicle». Amb tot, segons els fabricants de bateries, les d’estat sòlid serien més eficients i la seva vida útil més llarga, reduint el manteniment i els perills en una càrrega ràpida.

Samsung SDI és només una de les companyies que està treballant en el desenvolupament d’aquest tipus de bateries, CATL i Panasonic també busquen ser els primers a aconseguir el component, igual que, en el sector de l’automòbil, Toyota, Volkswagen, Stellantis, BMW, Daimler, l’Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi i Hyundai-Kia. Les primeres estimacions parlen que Volkswagen, que aixecarà sis plantes de bateries a Europa pel 2030, i Toyota, que recentment va anunciar que incrementaria la seva inversió en la producció pròpia del component, les tindran llestes el 2025. Totes dues automobilístiques creuen que les bateries d’estat sòlid serien el punt d’inflexió que els permetrien reduir el preu dels seus elèctrics i democratitzar la mobilitat endollable.