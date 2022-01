Les ocupacions a les comarques gironines han estat desiguals durant aquestes festes de Nadal. Tal i com era previsible, la zona de muntanya ha viscut unes festes "molt bones" amb molts establiments complerts, especialment aquells que es troben a prop de les estacions d'esquí. En canvi, la Costa Brava s'ha vist més castigada i no ha registrat grans ocupacions i amb molts establiments tancats. A més, les restriccions per la pandèmia han fet "encara més mal" a un sector "molt tocat". El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG), Antoni Escudero, reivindica "el model ideal" que a criteri seu suposa Madrid i carrega contra les restriccions imposades a Catalunya "que arruïnen" el sector.

Amb la tornada a l'escola i la fi de les vacances de Nadal, hotelers i restauradors fan un balanç "positiu dintre de les possibilitats". I és que les restriccions han tornat a "fer mal" a un sector que esperava l'arribada de les festes per recuperar-se definitivament de la pandèmia. Tot i això, els establiments han omplert fins el 50% de limitació que tenien en interiors. Per zones, tal i com s'esperava, la Cerdanya i el Ripollès han estat les que més bé han treballat, mentre que la Costa Brava de l'Alt Empordà i la de la Selva marítima l'ocupació ha estat "fluixa".

Val a dir, però, que el litoral del Baix Empordà ha tancat amb bons números. Cal tenir en compte que es tracta d'una zona amb una important afluència de turisme de Barcelona i la seva àrea metropolitana i amb un nombre destacat de localitats amb segones residències.

On les ocupacions han estat mitjanes ha estat a l'interior, en comarques com la Garrotxa, el Pla de l'Estany o el Gironès. Aquí les cases de turisme rural han tingut bones xifres, però no de plena ocupació com en zones de muntanya. I és que molts hotels i restaurants a tocar de les pistes han penjat el cartell de complert bona part dels dies de vacances.

El president de la FHCG, Antoni Escudero, explica que la demarcació és "complexa" des d'un punt de vista turístic per les diferències que hi ha estacionalment entre comarques. Escudero, però ha recriminat que les restriccions imposades pel Govern han "fet mal" a un sector que "ja ve molt tocat".

En aquest sentit, el president de la patronal d'hostaleria gironina ha reivindicat el "model ideal" que, a criteri seu, és Madrid. "El problema és que aquí no es pot dir. Però la realitat és que allà funciona i no entenem per què aquí no es copia una política que va bé", ha lamentat.

No hi ha hagut "vista grossa"

Escudero també ha volgut deixar clar que no hi ha hagut "vista grossa" per part del Govern a l'hora de controlar els aforaments en interiors o revisar que es comprovi el passaport covid als clients. De fet, des de la FHCG asseguren que hi ha hagut controls periòdics de Mossos d'Esquadra en establiments per assegurar que es treballava correctament.

En aquest sentit, Escudero ha destacat "la bona feina" que ha fet l'hostaleria "malgrat les dificultats que passa". "L'empresari és el primer que vol assegurar-se de fer les coses bé perquè no els tornin a tancar", ha assenyalat.

Un estiu similar a l'anterior

En relació a la temporada d'estiu, Escudero dona per fet que s'assemblarà al de l'any passat. En aquest sentit, el president de la FHCG espera que hi hagi gent, però que encara es quedi "lluny" de 2019. El motiu, explica, és que les reserves de cara al juliol i agost "s'haurien d'estar fent ara" i els touroperadors no estan treballant al ritme d'abans per la por a la pandèmia.