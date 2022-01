Els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les fàbriques espanyoles al sector de l’automoció a causa dels problemes productius derivats de la falta de semiconductors, que encara s’allargaran durant aquest 2022, podrien afectar més de 23.000 treballadors.

L’espanyola Seat va ser la primera a anunciar un nou ERTO que tindrà vigència fins ben entrat el 2022. El setembre passat, la firma automobilística i els representants sindicals van assolir un acord sobre l’ERTO plantejat per la companyia, que durarà fins al 30 de juny de 2022, i tindrà una afectació diària màxima entre 482 i 1.276 treballadors a les seves fàbriques a Catalunya.

Ambdues parts van pactar un pla social pel qual la companyia millora la prestació per desocupació dels afectats per l’ERTO i ofereix la possibilitat de fer formació, per exemple en vehicle elèctric, mantenint el 100% de la remuneració. També es va acordar que els més grans de 55 anys i els empleats que no hagin generat dret a la prestació de desocupació en quedaran exclosos.

El mes de novembre passat s’hi va sumar Renault Espanya, que va acordar prolongar el seu ERTO, que afectaria uns 8.777 treballadors de les factories de Valladolid i Palència, fins al 30 de juny del 2022. Entre les condicions que manté l’empresa es recull un complement fins al 85% del salari en retribució primària, prima, antiguitat, turnicitat i, si correspon, salari «forfait», en la línia d’acords anteriors.

D’altra banda, el consorci Stellantis va aprovar un ERTO a la seva fàbrica de Vigo que s’aplicarà durant 60 dies laborals, ampliables en 15 dies més, al llarg de tot el 2022 i que afectaria els operaris amb contracte indefinit a temps complet, uns 3.721 treballadors.

De cara al 2022, la direcció de Ford Almussafes (València) també va plantejar el 5 de gener a la comissió consultiva un nou ERTO per a les plantes de vehicles i departaments auxiliars de 15 dies laborals d’aturada completa el primer trimestre, una setmana per mes, que afectaria 4.764 treballadors. Avui estan citats els sindicats a una nova reunió.