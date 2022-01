L'especialista en turisme Greg Richards creu que la via per acabar amb la turismofòbia que hi ha en ciutats com Barcelona i altres punts de Catalunya implica crear productes culturals que agradin per igual a locals i visitants. En una conferència a la Universitat de Girona, Richards considera que fins ara s'ha potenciat el turisme cultural a través de museus i explotant el patrimoni històric, però que aquesta estratègia ha acabat amb una desafecció entre els ciutadans cap al turisme, en comptes de veure-ho com un benefici per a l'economia. L'expert en l'àmbit turístic també creu que la massificació turística acaba afectant negativament a l'experiència que té el visitant i per això cal buscar un equilibri.