Una fiscalitat relativament baixa, una infraestructura bancària desenvolupada i el secretisme han fet de Suïssa un país atractiu per als inversors internacionals. Des d’aquesta talaia financera, Suïssa no vol perdre l’oportunitat de ser el centre mundial de desenvolupament de tot allò relacionat amb criptomonedes. Suïssa ha estat per això un dels primers països que ha mostrat una actitud institucional positiva davant de la inversió en monedes digitals, amb lleis financeres i empresarials que busquen proporcionar base legal a les criptomonedes basades en la cadena de blocs (blockchain).

L’autoritat supervisora ​​del sistema financer de Suïssa (Finma) ha atorgat llicències per operar bancs criptogràfics, una borsa de valors criptogràfica i el primer fons d’actius digitals. L’objectiu comú de la comunitat blockchain i de l’administració helvètica és aconseguir un camp de joc comú on les monedes digitals puguin ser contractades i gestionades des d’entitats financeres convencionals. Així, el BBVA ha posat en marxa New Gen, una entitat radicada a Suïssa per operar amb monedes digitals en la qual el 30% dels clients són de nacionalitat espanyola.