Un petit pas tecnològic, un gran salt en la construcció de «la nació digital catalana». El vicepresident i conseller de polítiques digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, va fer ahir seva la històrica frase de Neil Armstrong al trepitjar la lluna per dimensionar la importància que atorga al projecte que arrenca el seu departament: un metavers català. Desenvolupat pel Centre de Blockchain de Catalunya (CBCat) i impulsat entre la Generalitat i la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​aquest univers paral·lel que han batejat com a «Catvers» està disponible des d’ahir per fer reunions d’empreses o d’associacions. El metavers -un espai virtual en el qual les persones poden socialitzar, treballar o consumir a través d’avatars i amb ulleres de realitat virtual o senzillament amb un ordinador- és una de les àrees més en voga de l’univers tecnològic. Ho demostra que Facebook hagi virat la seva estratègia per centrar-s’hi o que a la darrera edició de la fira tecnològica més gran del món, el CES de Las Vegas, hagi estat la tecnologia protagonista.

«Catalunya té l’oportunitat de ser pionera en aquest món, en aquesta nova realitat», va introduir el president executiu del CBCat, Quirze Salomó, en la presentació de l’eina, un acte que ja es va celebrar en aquest metavers. Segons els seus impulsors, decidir què fer amb l’espai és a les mans de qui vulgui utilitzar-lo, ja que les possibilitats són múltiples. «Immediatament, el ‘Catvers’ aportarà espais per fer reunions, quedades d’associacions o assemblees, però també tindrà espais per fer exposicions de museus o creadors que vulguin exposar les seves obres d’art aquí», va explicar Salomó. Aquestes opcions, que es van activar formalment ahir a la tarda i que segons es va dir ja tenen llista d’espera, només requeriran que l’empresa o l’entitat en qüestió s’apunti a una llista i rebi un codi d’accés per crear la seva sala. Durant les primeres setmanes aquestes sales seran gratuïtes, però a finals de febrer es començarà a cobrar una mena de lloguer «molt assequible» per utilitzar-les. Més endavant, aquest espai podria tenir fins i tot la seva pròpia moneda, i més o menys arribant a la primavera el Catvers pretén acollir festivals o fins i tot classes universitàries ja de cara al segon semestre. Quant a la seva gestió, de moment serà el mateix Centre de Blockchain de Catalunya qui porti l’espai, però per a finals d’any contemplen haver creat el teixit suficient perquè el manegin les mateixes entitats que en formen part. «El Catvers està pensat perquè sigui autosostenible i que se sostingui amb els ingressos que generi», va especificar Salomó, sense detallar quant ha costat posar-lo en marxa: «Uns quants de milers d’euros i molta feina d’equip», va dir. Sí que es va compartir que el CBcat s’emportarà 400.000 euros aquest 2022 dels pressupostos de la Generalitat, el doble que l’any passat, segons Puigneró. «La innovació digital serà un dels grans motors de l’economia del futur, és la matèria primera més important que necessitem per al futur d’aquest país», va afirmar el vicepresident de la Generalitat.