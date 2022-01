L'empresa de venda esportiva online Tradeinn, amb seu a Celrà (Gironès), ha tancat el 2021 amb una facturació de 378 milions d'euros. Això son 90 milions més que durant el 2020, amb un creixement del 31%. Durant l'any passat, l'empresa ha gestionat una mitjana de 25.000 comandes al dia. L'any passat, Tradeinn va ampliar les instal·lacions logístiques, passant de 15.000 a 35.000 metres quadrats. Això ha permès que tinguin estoc de 60 milions d'euros i permet mantenir el creixement de l'empresa. El CEO de l'empresa, David Martin, ha explicat que durant els últims mesos del 2021 han tingut problemes de subministrament, però malgrat tot han aconseguit créixer. De cara al 2022, Martin confia en què els problemes es resolguin.

Malgrat tot, el CEO preveu que durant els primers mesos d'aquest any encara hi hagi incidències dels mercats internacionals a l'hora d'enviar alguns dels productes. El CEO, però, espera que la crisi es resolgui aviat. Davant de la incertesa, el líder del grup de venda online ha preferit no fixar-se cap objectiu de facturació de cara a aquest any.

Tradeinn és una de les marques de productes esportius amb més vendes a nivell mundial. Els productes es distribueixen en 16 portals diferents, en funció de cada pràctica esportiva, i compta amb milions de clients d'arreu del món. Actualment té més d'1,3 milions d'articles a la venda de milers de marques esportives diferents. De fet, el 80% de les vendes que té l'empresa son de l'exterior.