El Mobile World Congress 2022 segueix endavant tal com estava previst. Llevat que les «autoritats espanyoles» aconsellin directament ajornar o cancel·lar la trobada, la companyia responsable de la seva organització, la GSMA, està determinada que el certamen previst entre el 28 de febrer i el 3 de març se celebri a Barcelona amb una assistència presencial considerablement més gran que la de l’any passat. Així ho va confirmar ahir el conseller delegat de la firma, John Hoffman, en un comunicat on argumenta que la situació actual fa que la connectivitat sigui «profundament important» i que els organitzadors ja acumulen tres edicions pandèmiques (Xangai, Los Angeles i Barcelona any passat) que demostren la seva capacitat d’oferir un congrés segur.

«Aquest nou any comença també amb notícies relacionades amb la pandèmia, la situació global segueix evolucionant, però hi ha un fet evident: bregarem amb els efectes del còvid-19 durant els propers anys», introdueix Hoffman en una carta oberta. «Per això, en temps com aquests, el lideratge responsable és més important que mai», raona, i justifica que aquest lideratge ha d’inspirar la innovació i fomentar una inversió que faci avançar la indústria, la societat i l’economia. L’empresa organitzadora pretén redoblar la seva aposta per aquest darrer format per acostar el congrés el màxim possible al que era abans del cóvid. Segons Hoffman, el Mobile ja té confirmats al voltant de 1.500 expositors.