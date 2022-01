Els vehicles híbrids de gas natural comprimit (GNC) no es troben entre els més populars del mercat. L’escassa oferta de vehicles (encara que marques importants van apostar per aquesta tecnologia) i d’estacions de proveïment (191 a tot Espanya) hi han jugat en contra. Tot i això, l’etiqueta ECO i un cost realment baix per quilòmetre van convèncer prop de 40.000 conductors que viuen a prop de punts de càrrega, si bé l’avantatge del preu està canviant. Al mateix temps que la factura de la llum s’ha disparat i el preu dels carburants ja supera els nivells precovid, el GNC acaba de donar el cop definitiu al proveïment dels vehicles.

Amb l’escalada de preus dels carburants, tot apunta que aquesta tendència es mantindrà aquest any, que ha començat amb un encariment del quilo del GNC de més del 100% en algunes companyies. Actualment, proveir un quilo de gas costa poc més de 2,20 euros, mentre que fa tot just sis mesos es podia fer per 80 cèntims d’euro. Prenent com a referència el primer Seat León TGI, amb un dipòsit per a 15 quilos de gas, omplir-lo ha passat de costar 12 euros a 33 euros. Amb aquests 15 quilos de gas, segons dades oficials de la marca, aquest vehicle pot recórrer 400 quilòmetres, de manera que a 80 cèntims per quilo, el cost per cada 100 quilòmetres se situava en tres euros o, el que és el mateix, tres cèntims d’euro per quilòmetre. Amb el preu actual, el cost puja fins a 8,25 euros cada 100 quilòmetres, vuit cèntims per quilòmetre.