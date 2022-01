El Tresor espanyol va gaudir el 2021 d’«un accés favorable als mercats financers» i el Govern espera que aquesta tendència es mantingui el 2022 malgrat la progressiva retirada d’estímuls monetaris que han emprès els bancs centrals en general, i el Banc Central Europeu (BCE) en particular. La prima de risc del deute espanyol es va mantenir el 2021 entre els 60 i els 70 punts bàsics, «en línia amb els nivells prepandèmia», i segons el secretari general del Tresor, Carlos Cuerpo, s’esperen nivells similars per al 2022 malgrat la normalització de la política monetària a la zona euro.

«Creiem que l’acció presa per part del BCE per a la progressiva normalització de la política monetària ja està força descomptada pels mercats. Esperem que el procés no suposi canvis pel que fa a la fragmentació dins de la zona euro i confiem en un 2022 en línia amb el 2021, sense ensurts», va explicar Cuerpo ahir durant la presentació de l’estratègia de finançament de l’Estat per a aquest any. Segons les dades presentades per Cuerpo, l’Estat haurà de demanar prestat als mercats un total de 237.498 milions d’euros de deute brut, el 10% menys que el 2021.