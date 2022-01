El grup francès de supermercats Auchan (que a Espanya opera amb la marca Alcampo) està treballant en la d’adquisició del seu competidor Carrefour. En cas de consumar-se l’operació, donaria lloc a un gegant mundial amb una facturació conjunta de 118.796 milions, uns 500.000 empleats i presència a Europa, el Brasil, l’Argentina, Rússia, el Senegal i Taiwan. A Espanya es reforçaria com a segon major grup de botigues amb una quota del 12,5%, només per darrere de Mercadona. Auchan i Carrefour ja van negociar a l’octubre la seva integració, però no es va arribar a un acord.