El Ministeri d’Indústria està ultimant les bases de la convocatòria d’ajudes europees a les empreses que optaran a subvencions dins del PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat. El Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per al sector de l’automoció va ser definitivament aprovat pel Govern espanyol el 28 de desembre passat, després d’haver rebut el vistiplau de la Comissió Europea. El pas següent havia de ser la convocatòria d’ajudes públiques, aquesta es produirà al més aviat possible dins de les quatre pròximes setmanes, sense descartar que pugui ser llançada fins i tot aquest mateix mes de gener.

El PERTE per al sector de l’automoció preveu ajudes públiques d’origen europeu per un total de 2.975 milions amb les quals mobilitzar gairebé 12.000 milions d’euros addicionals d’inversió privada. L’import màxim d’ajudes inclou tant subvencions a fons perdut (1.550 milions) com a crèdits tous (1.425 milions) amb els quals finançar la inversió privada aliena. El projecte abanderat per Seat i el Grup Volkswagen, i la proposta del ‘hub’ de l’electromovilitat en la reindustrialització de Nissan entre els favorits per a optar a les ajudes.