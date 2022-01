Vist l’avantatge que li treuen a Catalunya les cinc majors economies europees i fins i tot Espanya en el seu conjunt en termes de descarbonització i energies netes, la Cambra de Comerç de Barcelona ha decidit estrenar el seu nou mesurador de progrés i benestar (una alternativa al PIB com a indicador únic d’evolució econòmica) amb un estudi centrat en la sostenibilitat ambiental. L’anàlisi, presentat ahir per la institució, conclou que la descarbonització plena de Catalunya de cara a 2050 depèn essencialment que s’inverteixin 59.000 milions d’euros en les pròximes gairebé tres dècades i que es disparin la generació i el consum d’electricitat procedent de fonts renovables.

En concret, aquest consum hauria de passar dels 9 TWh que registrava la comunitat a 2020 als 115,6 TWh de cara a 2050, gairebé 13 vegades més. I per a això, caldria augmentar la potència instal·lada fins als 67.000 megawatts (MW) en els pròxims 28 anys, des dels 4.000 MW que produeix Catalunya actualment.

«Suposant que els preus de la inversió renovable no varien entre 2022 i 2050 –ha indicat el director del gabinet d’estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira-, la inversió (publicoprivada) necessària és de 59.000 milions d’euros d’inversió bruta». Només enguany haurien d’invertir-se uns 780 milions per a anar a temps. Així, segons aquests càlculs, s’hauria de mobilitzar l’equivalent al 0,7% del producte interior brut (PIB) català de mitjana al llarg d’aquestes tres dècades per a aconseguir-ho.

Bona part d’aquests diners s’hauria de destinar a desplegar infraestructures d’energia neta com a plaques solars o molins de vent fins que ocupessin més de 570.000 hectàrees, prop d’un 18% de la superfície de Catalunya. La Cambra argumenta que aquest objectiu és raonable a llarg termini si s’aprofiten les teulades de les àrees urbanes i els polígons industrials per a instal·lar plaques solars, així com la mar per a la generació d’energia eòlica.

Rovira va assegurar que aquesta meta és «possible i factible», si bé ha reconegut que és un objectiu «molt exigent» i que requereix un «elevat consens» i d’una «voluntat social i política clara i consolidada».