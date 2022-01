El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va encapçalar una delegació de la patronal que es va reunir ahir a Brussel·les amb el portaveu i director de comunicació del Parlament Europeu, Jaume Duch, i amb diversos representants dels grups parlamentaris espanyols, per a demanar-los mesures amb les quals compensar l’augment de preus de les matèries primeres i l’energia, segons va informar la patronal en un comunicat. «És imprescindible evitar que aquesta inflació transitòria es converteixi en un problema a llarg termini», va manifestar Sánchez Llibre.

Entre les propostes plantejades per Foment als grups polítics es troba una modificació excepcional del mercat interior i, especialment, del sistema de fixació de preus de l’energia i del mercat de drets d’emissió, així com una compra conjunta, a nivell europeu, de gas natural. Mesures també reclamades pel propi Executiu espanyol davant l’increment disparat dels preus en els últims mesos i en les quals la patronal ha volgut insistir enfront dels representants de les institucions europees perquè instin la Comissió Europea a adoptar mesures «creatives dirigides a frenar i compensar aquests costos extra que les empreses de totes les grandàries es veuen obligades a assumir».

«Això és especialment rellevant en relació a les pimes, ja que tant per a la seva supervivència com per a l’augment de la seva competitivitat en el context internacional és necessari que aquestes no sols es mantinguin, sinó que siguin capaços d’implementar una transició verda i digital al mateix temps que augmenten la seva grandària per a passar de ser microempreses i petites empreses a empreses mitjanes, que ens permeti competir en igualtat de condicions a la resta de països europeus, així com de tercers països», va exposar Foment en un comunicat.

És la segona ocasió en què una delegació de Foment visita el Parlament Europeu. Al febrer de 2020 Sánchez Llibre va presentar el ‘Nou pacte social europeu’, elaborat pel Think tank de la patronal catalana i basat en la necessitat de l’existència d’un equilibro entre les rendes del treball i el capital i en defensa del model social europeu.