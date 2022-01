Els preus continuen disparats a les comarques gironines: durant el mes de desembre s'han enfilat un 1,1% i això, de retruc, ha fet que la taxa interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) continuï pujant. Tant és així, que ha tornat a assolir un màxim històric, situant-se al 6,9%. Per sobre, fins i tot, de la mitjana de Catalunya (6,1%). Es tracta del valor més alt que recull tota la sèrie de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que té dades des del gener del 1994 a la demarcació- L'alça que han experimentat els preus durant el desembre –en plena campanya de Nadal- se centra, sobretot, en l'electricitat, el gas i la resta de combustibles, que han pujat gairebé nou punts i que registren una variació interanual del 48,7%.

Nova escalada dels preus a les comarques gironines. I aquest cop, marcant un màxim històric de tota la sèrie interanual. Segons les dades que ha fet públiques l'INE, a les comarques gironines els preus han pujat més d'un punt respecte del mes de novembre. Si s'analitzen els diferents subgrups, la incidència de Nadal ha marcat, per exemple, un encariment dels aliments (+1,4%) i les begudes no alcohòliques (+6,4%), parament de la llar (+2,4%), els serveis d'allotjament (+2,1%) i els paquets turístics, que es van enfilar més d'un 11%. De nou, però, l'electricitat, el gas i la resta de combustibles han tornat a pujar. Ho han fet en un 8,9% i la taxa interanual ha arribat fins al 48,7%. Per contra, a l'altre costat de la balança s'hi troben el vestit (-1,5%), els equips de telefonia (-1,1%), els equips audiovisuals i fotogràfic (-1,5%).

Un nou rècord històric

De retruc, amb la pujada de preus del desembre, la inflació interanual continua disparada. El mes de novembre ja va assolir un rècord històric del 6,1% i ara la dada frega ja el 7% (6,9%). Això s'explica no només per l'encariment de la llum, el gas i els carburants, sinó també per les pujades de preu que durant el darrer any han registrat les begudes (+9,7%); els serveis d'allotjament (+10,4%); els serveis financers (+10,6%) i el lloguer de vehicles personals (+13,4%).