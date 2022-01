Pirinat, l’empresa de Campdevànol dedicada a la producció, elaboració i comercialització de carn ecològica del Pirineu, ha tancat un 2021 amb xifres rècord. Si el 2019 va facturar 9,8 milions d’euros, dos anys després i en plena pandèmia, la xifra ha arribat fins als 14,4 milions (un 47% més). Un dels cofundadors, Raimon Camprubí, explica que la clau ha estat la diversificació del negoci, com ara la venda a grans distribuïdores, carnisseries i menjadors escolars i molt especialment perquè han començat a exportar vedella ecològica a Europa. Aquesta primavera obriran dues línies més de producció i un nou magatzem a una nau del costat. La inversió és d’1,5 milions d’euros.

«Som ramaders i tanquem tot el cercle: tenim una sala de desfer pròpia, elaborem i enviem al client final», explica Raimon Camprubí, un dels propietaris del negoci i director comercial. Recorda que van començar venent només a amics i clients de la zona des del seu web el 2007. Arran d’un reportatge, se’ls va disparar la demanda per sorpresa i des de llavors l’empresa ha anat creixent amb la participació dels tres germans Camprubí. Actualment tenen una plantilla de 44 treballadors.

L’aposta per diversificar el negoci inclou la venda a particulars (des del web), restaurants de la zona, carnisseries, menjadors escolars i botigues especialitzades. El 2014 van fer el salt a la gran distribució a l’Estat, venent a supermercats el producte amb la marca Pirinat i també marca blanca. Un canvi que els va obligar a ampliar instal·lacions i producció. Del garatge que tenien al centre de Campdevànol, van passar el 2017 a una nova nau de 1.500 m2, la primera que es feia al polígon Pla de Niubó i on treballen des de llavors.

Precisament aquesta diversificació els ha permès esquivar la greu crisi econòmica de la restauració, arran de les restriccions per la covid-19. Quan els restaurants van tancar, la demanda de carn ecològica que venien a les grans superfícies va créixer molt fins al punt que, a Pirinat, van haver d’obrir un torn de nit.

Malgrat la pandèmia, van decidir que era el moment de començar a exportar vedella ecològica. Ja feia temps que participaven en fires europees i van decidir que era el moment. Aquest producte representa el 95% del seu negoci, mentre que la resta és xai, porc i pollastre ecològic.

L’hamburguesa de vedella és el que té més sortida. En aquesta primera fase venen a Itàlia, Alemanya (el més important), República Txeca i Polònia. I no descarten entrar més endavant a altres punts com el mercat asiàtic. «Estem ben posicionats al mercat espanyol i català, però també hem vist que a Europa hi ha necessitat de carn i l’ecològic és valora més que a Catalunya».

Al ser pagesos, han pogut ampliar els caps de bestiar (ara tenen uns 1.500 vedells propis) i donar resposta a l’augment de la demanda. Van començar sacrificant una vedella al mes, actualment n’estan sacrificant 150 a la setmana i la previsió és ampliar-ho fins a 250 en aquest mateix període. Per això, també han arribat a acords amb pagesos catalans amb una desena de contractes d’integració ramadera. «Són granges de llet que se n’han anat en orris per mala sort; els paguem un sou al pagès perquè cuidi el bestiar i fem que l’explotació es pugui mantenir i que la vedella de la zona es vengui a preus justos». El 80% de la carn que comercialitzen prové de Catalunya mentre que la resta, d’altres punts de l’Estat.

Dues línies de producció més

El negoci ha crescut i també la necessitat d’espai. Aquesta primavera estrenaran una nova nau, just al costat, de 500 m2 on hi anirà un magatzem amb màquines frigorífiques per al producte acabat. A més, també han comprat nova maquinària per passar de tres línies de producció a cinc. Preveuen crear uns sis llocs de treball i arribar a la cinquantena de treballadors. En total, han invertit 1,5 milions d’euros, on també s’inclou la instal·lació de plaques solars a les antigues instal·lacions per reduir la factura elèctrica. Segons Camprubí, el final d’any ha estat «complicat» amb l’augment de costos.