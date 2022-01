Mai abans les Nacions Unides havien sol·licitat 5.000 milions de dòlars en ajuda per a un sol país, però el desastre humanitari que plana sobre l’Afganistan s’ho mereix. El secretari general de l’ONU, António Guterres, va apel·lar ahir a la comunitat internacional a involucrar-se en l’ajuda de manera «creativa, flexible i constructiva» i va recollir la petició econòmica que fa dos dies ja va fer Martin Griffiths, coordinador d’ajuda d’emergència de l’organisme, que va avisar que «s’acosta una catàstrofe humanitària en tota regla». Guterres va assegurar que l’escala de la històrica sol·licitud reflecteix «la gran desesperació» i va recordar realitats tràgiques dels afganesos com la venda de nens per aconseguir diners per alimentar els germans o la gent que crema les possessions per poder escalfar-se. «Necessitem actuar per prevenir el col·lapse social i econòmic», va assegurar.