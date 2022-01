El comissari europeu d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Unió Europea, Janusz Wojciechowski, ahir va tornar a sortir en defensa de la qualitat de la carn espanyola, després de les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón. Wojciechowski, que ja havia fet una declaració similar a principis de setmana en una entrevista amb l’Agència EFE, va reiterar que «com a comissari i com exauditor de seguretat alimentària de la Unió Europea», pot assegurar que «no hi ha cap raó en absolut per a dir que la carn espanyola té menys qualitat». «Segueix els mateixos estàndards de producció que la resta d’aliments que es produeixen a la Unió Europea», va insistir. Tanmateix, va reiterar que existeix un problema amb les macrogranges i és extensible a tota la Unió Europea. «La grandària de les explotacions agràries és un tema de discussió en tota la Unió Europea», considera Wojciechowski.