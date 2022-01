La reforma de les pensions és a l’entreacte: la primera part es va negociar durant mesos per sindicats, empresaris i Govern, es va signar l’1 de juliol passat i ja ha entrat en vigor, i la segona meitat, que inclou assumptes tan importants com la pujada de les cotitzacions i de les quanties de les pensions màximes, s’ha d’abordar de seguida, perquè el compromís amb Brussel·les és que estigui encarrilada abans de la meitat de l’any. Però abans d’iniciar aquesta nova fase, els sindicats exigeixen que s’arregli un tema que està compromès, però que fa mesos que està paralitzat: que les pràctiques no remunerades comptin també com a període cotitzat, perquè els becaris tinguin més drets quan arribi el moment de la seva jubilació.

El moment és oportú, perquè després de mesos concentrats en la reforma laboral, els negociadors del Govern i dels agents socials han tornat a reprendre la taula de pensions per rematar alguns serrells que van quedar pendents al pacte de l’estiu passat. A la primera reunió, la de dijous, es va abordar un assumpte decisiu: la reforma de la cotització dels autònoms, que afecta més de tres milions de treballadors per compte propi; però en aquesta mateixa taula, els sindicats van plantejar que volen deixar complert també ara el compromís referit a les beques no remunerades. La seva importància, mesurada en nombre d’afectats, és també notable: suposen -segons càlculs de CCOO- més de mig milió d’estudiants de FP i Universitat a l’any, i la gran majoria dels dos milions de persones que cada any estudien per obtenir algun títol o grau passaran, en algun punt de la formació, per aquestes pràctiques. Retard de mesos En el pacte de les pensions signat al juliol pel president del Govern i els líders empresarials i sindicals s’especifica que «en el termini màxim de tres mesos es procedirà al desenvolupament reglamentari amb què es garanteixi la cotització efectiva al sistema de Seguretat Social de les persones que facin una pràctica formativa, encara que no tingui caràcter remunerat».