La companyia Meta, matriu de Facebook, s’enfronta a una demanda, que ja ha estat admesa a tràmit per la Comissió Federal de Comerç (FTC), de 2.755 milions d’euros per presumptes pràctiques anticompetència a través del seu «abús» del domini de mercat.

Fins a 44 milions d’usuaris de Facebook del Regne Unit es veuen perjudicats per aquest fet, denunciat per l’experta en competència Liza Lovdahl Gormsen, que al·lega que Meta «va abusar del domini del mercat» per establir un «preu injust» per utilització gratuïta de Facebook: les dades personals dels usuaris del Regne Unit.

La demanda, que serà escoltada pel Tribunal d’Apel·lacions de la Competència de Londres, al·lega que Facebook va guanyar milers de milions de lliures en imposar termes i condicions injustos que exigien que els consumidors lliuressin aquestes dades personals.

«Guanys excessius»

Aquestes dades, recopilades entre el 2015 i el 2019, van proporcionar una imatge molt detallada de l’ús d’Internet, cosa que va ajudar l’empresa a obtenir «guanys excessius». Qualsevol persona que visqui al Regne Unit i hagi fet servir Facebook almenys una vegada durant el període serà part de la reclamació llevat que decideixi no participar-hi, segons la demandant.

La companyia argumenta en la seva defensa que les persones usaven els seus serveis perquè els oferia valor i «tenen un control significatiu de quina informació comparteixen a les plataformes de Meta i amb qui».