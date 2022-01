La recuperació del turisme a Espanya encara estava a mig gas i la sisena onada de la pandèmia, atiada per la variant òmicron, ha provocat una recaiguda que està alentint la reactivació. L’activitat turística creix amb força en relació amb les dades del pèssim 2020, però segueixen lluny dels nivells previs a la pandèmia. La nova onada de contagis ha provocat cancel·lacions i una caiguda de les reserves, i el sector tem que l’aturada que es va començar a notar al desembre continuarà fins a la Setmana Santa, que aquest any se celebra a l’abril.

Durant tota la pandèmia, gràcies fonamentalment al sistema d’ERTO (expedients de regulació temporal d’ocupació) per força major, la caiguda de l’ocupació -mesurada en nombre d’ocupats- ha estat menor que la caiguda de l’activitat del sector turístic. I ara, en plena sisena onada, la recuperació de l’ocupació al sector es manté i continua sent més ràpida que la reactivació de la demanda i del negoci que ara es frena.

L’ocupació de les branques d’activitat lligades al turisme encara estava al desembre i al novembre un 7% per sota dels nivells prepandèmia, corresponents al mateix mes del 2019, amb millores en relació amb els mesos precedents tot i que la activitat del sector va patir una clara recaiguda.

Al novembre i al desembre l’activitat turística -mesurada en termes de PIB sectorial- es va ressentir per l’impacte d’òmicron i es va situar un 19% i un 24,7% per sota dels nivells previs a la pandèmia, respectivament, amb caigudes més grans que en els mesos previs, segons els registres d’Exceltur, un lobby que agrupa una trentena de les empreses turístiques més grans del país (com Meliá, NH Hoteles, Iberia, Globalia, Riu, Amadeus o Renfe).

«En un context de forta incertesa vinculada a les successives onades de la pandèmia, els empresaris han fet un esforç en la incorporació de personal per a l’obertura i la posada en marxa de les seves operacions, que s’ha traduït en un millor comportament de l’ocupació que la pròpia activitat», apunta Exceltur al seu darrer informe trimestral sobre perspectives del sector.

«Les empreses turístiques han mantingut el seu compromís amb el manteniment de les seves operacions els dos últims mesos del 2021 malgrat l’impacte de la sisena onada», destaca el lobby. Al desembre encara hi havia 135.000 llocs de treball del sector turístic afectats per la pandèmia. D’aquests, 78.000 eren els corresponents a la menor afiliació a la Seguretat Social en relació amb abans de la pandèmia; i 57.000 més eren treballadors encara acollits a ERTO per força major, el 45% del total d’inscrits al sistema de protecció

Els grans grups turístics reconeixen que el sistema d’ERTO lligats a la covid aprovat pel Govern ha estat fonamental per donar flexibilitat al sector més colpejat per la pandèmia, permetent la suspensió i la reincorporació de les companyies en funció de necessitats lligades a l’aturada d’activitat.

Exceltur critica, però, la incertesa generada per les contínues ampliacions de la vigència dels ERTO amb pròrrogues de només uns mesos. Amb la darrera pròrroga, l’executiu va decidir allargar els ERTO per força major fins al 28 de febrer. Exceltur exigeix ​​mantenir l’esquema actual durant tot el 2022 per donar certeses a les companyies del sector, amb una pròrroga automàtica que permeti continuar les condicions actuals.

«Malgrat les positives perspectives de recuperació gradual, gràcies al massiu i eficaç efecte de la vacunació a Espanya i la UE, la complexitat que marca l’inici de l’any 2022 exigeix mantenir actius els mecanismes de flexibilitat i suport a les empreses turístiques espanyoles», explica l’associació.