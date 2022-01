Aprofitant que amb la pandèmia les famílies estan més hores a casa seva, tant per a l’oci com pel teletreball, CaixaBank ha llançat una campanya amb solucions per finançar la compra, la millora i l’equipament dels habitatges. Sota el nom MyHome, el paquet de productes estarà disponible a tota la xarxa d’oficines i banca digital del banc a partir d’avui.

L’oferta inclou des d’hipoteques fins a productes d’equipament, assegurances i alarmes, així com crèdits per a reformes o sistemes per millorar l’eficiència energètica, com ara electrodomèstics o panells solars. Un dels objectius és mantenir el lideratge al mercat espanyol de les hipoteques, en què CaixaBank té amb una quota de mercat del 26,2%. La campanya estarà vigent fins a final d’any i «busca respondre a les necessitats dels clients que, arran de la pandèmia, han canviat els seus hàbits de consum i treball i ara donen més rellevància al benestar a la llar, i també demanen solucions que millorin la sostenibilitat», segons fonts de l’entitat. La proposta gira al voltant de tres opcions: el finançament, la protecció de la llar amb assegurances a través de SegurCaixa Adeslas i alarmes de Securitas Direct i la venda d’equipaments a través del negoci online.