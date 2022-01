L’alt preu de l’energia dels darrers mesos ha fet incrementar de manera «substancial» la instal·lació de calderes de biomassa, especialment en petites i mitjanes empreses o equipaments municipals de les comarques gironines. A més, les baixes temperatures que s’han registrat en diverses setmanes del que portem d’hivern també n’ha fet augmentar el consum. Tot i que l’estella no té un IVA reduït, com sí passa amb la factura de la llum, l’estalvi pot arribar a ser aproximadament d’entre un 50 i un 70%, respecte la resta de combustibles fòssils com el gasoil. Tot plegat ha fet incrementar l’interès per aquest tipus d’energia que des del sector asseguren que té una estabilitat de preu que «tranquil·litza» els propietaris.

En Pere Sala és el productor més important de biomassa a les comarques de Girona. Explica que l’interès és creixent i reconeix que cada vegada hi ha més calderes d’aquest combustible. El problema, però, és que encara és «difícil» fer una transició en determinats aspectes, però diu que cada vegada hi ha més empreses i instal·lacions municipals que hi aposten. Un dels motius és l’important estalvi que suposa i la poca volatilitat del producte. L’enginyer industrial especialitzat en instal·lacions de calderes de biomassa Albert Prats assenyala que cada vegada hi ha empreses més grans que en volen instal·lar. «Ho veuen com una inversió, no com una despesa». Cal tenir en compte que una caldera de biomassa no és econòmica inicialment, però ofereix un estalvi a llarg termini. Sala explica que han crescut «exponencialment» els darrers anys, però recorda que la venda de biomassa també va associada directament al clima. De fet, les temperatures baixes de les darreres setmanes i que l’hivern comencés abans del previst ha fet incrementar la demanda de la biomassa. A la planta que té a Celrà arriben els troncs que prèviament s’han classificat en funció de la mida i l’estat. Després passen per una màquina que els esmicola i en separa el residu. Un cop l’estella té la mida i les condicions idònies, es classifica en funció de la humitat, ja que algunes calderes operen millor amb l’estella seca. Mediambientalment sostenible Un dels avantatges de la biomassa respecte altres fonts d’energia és el mediambiental. Es tracta d’una font renovable amb un cicle d’emissió de CO2 molt curt. Això significa que el combustible –la fusta que crema- és la d’un arbre que havia absorbit el CO2 que genera. A més, al lloc d’aquest arbre se’n planta un altre i, per tant, l’energia es renova. En canvi, el cas del petroli suposa enviar a l’atmosfera uns gasos contaminants que surten d’un combustible que fa milions d’anys que estava emmagatzemat a sota terra. Això fa que el cicle de renovació sigui molt més llarg i «desestabilitza» el medi ambient, explica l’enginyer industrial especialitzat.