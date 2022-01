El BBVA espera repartir més de 7.000 milions d’euros entre aquest 2021 i 2022 als seus accionistes, un 20% de la seva capitalització borsària. «Això inclou els 3.500 milions d’euros de la recompra d’accions i que ja està en curs en el seu primer tram (de 1.500 milions)», va assenyalar ahir el president de l’entitat, Carlos Torres Vila, en una entrevista a la web del banc, en què va afegir que també conté la política de «pay out» del 40% al 50% del benefici a una xifra de beneficis estimada pels analistes. Torres Vila va qualificar el mercat turc d’«estratègic per al BBVA» després de l’OPA pel 50,15% de Garanti i va reivindicar el lideratge del banc en els àmbits de la digitalització i la innovació, per una banda, i la sostenibilitat i la descarbonització, per l’altra.

Torres Vila explica en l’entrevista que després de la recompra d’accions i l’adquisició del 50,15% restant de Garanti a Turquia, sempre que prosperi l’OPA, l’entitat tindrà un excés de capital encara de 2.000 milions d’euros, que juntament amb el que generi en els pròxims anys, servirà per continuar creixent.

Sobre la compra de Garanti, el president de l’entitat va insistir que Turquia és un «mercat estratègic» per a l’entitat. «Veiem un país d’un enorme potencial de futur a llarg termini, per la seva mida, de 85 milions de persones: per la seva joventut, la demografia, amb 32 anys de mitjana; per les relacions comercials i la seva posició geogràfica: té llaços molt forts amb Europa», va argumentar. Torres Vila ha apuntat, a més, que la penetració bancària és «molt baixa» i, per tant, hi ha «un creixement potencial addicional».

Torres Vila també ressalta com els últims dos anys han estat molt marcat per la pandèmia però que tot i així el banc ha pres decisions estratègiques, com la venda de la filial dels Estats Units que ha reportat una liquiditat extra per afrontar altres operacions; la recompra d’accions o fixar-se com a objectiu la mobilització de fins a 200.000 milions d’euros en finançament sostenible. De cara a l’accionista, segons el president del BBVA, s’ha traduït en una revalorització de les participacions del 37% des del 2019, per sobre la mitjana europea, del 30%, i en contrast amb el descens del conjunt de la banca espanyola del 6%. «Tenim objectius molt ambiciosos», ha apuntat.

Per exemple, va citar un «creixement sostenible que generi valor a llarg termini» per als accionistes i que es puguin fer «distribucions addicionals per, en qualsevol cas, estar dins del rang objectiu d’entre l’11,5% i el 12% de ràtio de capital l’any 2024».