El 2021 es va tancar amb 11.006 acomiadaments per un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) a Catalunya, la xifra més alta en un any des del 2012, el pitjor de l’anterior crisi i en el qual van ser incloses en un expedient d’extinció 12.565 persones, segons ha publicat aquest dimarts l’Observatori del Treball i Model Productiu. Es tracta de la primera vegada en una dècada que el volum de persones que han perdut la feina en un procés d'acomiadament col·lectiu registrat al Departament de Treball superen els 10.000 treballadors. En 12 mesos, la xifra s'ha incrementat un 38%, ja que el 2020 el registre va ser de 7.900 acomiadaments. Ja hi ha més de 18.700 persones que han perdut la feina a través d’un ERO des que va començar la pandèmia.

Segons l'Estadística de Regulació d'Ocupació, el període de l'any més negre va ser l'hivern passat amb cinc mesos consecutius superant la barrera dels 1.000 acomiadaments per mes. Aquesta tendència a l'alça es va començar a notar el novembre del 2020, amb 1.692 acomiadats, i va continuar al desembre (1.006) i el gener del 2021 (1.064). El pitjor mes de la pandèmia va ser el febrer, quan es va assolir el rècord de 3.436 acomiadats per ERO. La dada es va continuar mantenint per sobre dels mil al març (1.232) i, si ve el mes d'abril va donar un respir (506), la xifra va tornar a repuntar al maig, amb 1.755 acomiadaments, tendència que va seguir al juny (1.075). Amb tot, l'arribada de l'estiu va fer baixar les xifres amb 655 acomiadats al juliol, 210 a l'agost i 495 al setembre. La progressiva recuperació econòmica es va notar i les dades no van tornar a recuperar els índexs d'inici d'any. Així doncs, l'octubre es va tancar amb 246 extincions al novembre és l'únic mes en el qual no es va registrar cap extinció. L'últim mes del 2021 es va tancar amb 332 acomiadaments per ERO. CaixaBank o Banc Sabadell són algunes de les empreses que han presentat un ERO en aquests mesos, omplint una llista cada vegada més llarga.