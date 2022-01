Iberdrola ha estat el gran vencedor de la megasubhasta d’energia eòlica marina del Regne Unit, amb l’adjudicació de 7.000 megawatts (MW), el desenvolupament dels quals a Escòcia suposarà una inversió total de 22.500 milions d’euros, segons va informar ahir la companyia.

El grup presidit per Ignacio Sánchez Galán ha aconseguit el desenvolupament de tres projectes a gran escala; dos amb tecnologia flotant, que desenvoluparà en aliança amb Shell, i un tercer sobre estructura fixa. Galán va destacar que aquestes adjudicacions mostren «el compromís del grup amb Escòcia i amb el Regne Unit».

«Iberdrola és un líder global en eòlica marina amb més de 5.500 milions d’euros invertits al Regne Unit, Europa continental i els EUA, i plans per assolir els 30.000 milions fins al 2030 gràcies al reforç dels nostres mercats actuals i l’entrada a diversos països asiàtics -va dir Galán-. L’enorme oportunitat d’inversió que suposa aquesta tecnologia requereix crear aliances, com la que tenim amb Shell per a aquests projectes».

Les àrees adjudicades per l’energètica podrien subministrar energia neta a gairebé 8,5 milions de llars.