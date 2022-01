Liquats Vegetals i Capsa Food, propietària de Central Lletera Asturiana o ATO -entre d’altres-, s’han aliat per impulsar una alimentació «més saludable» i apostar per l’alimentació «vegetal, sostenible i honesta». A través d’un comunicat conjunt, les dues empreses destaquen «la coincidència en els valors» de les seves marques, i subratllen que això ha estat «clau» per fer possible la col·laboració. Amb més de 50 anys de trajectòria, Capsa Food és l’empresa líder del mercat de productes làctics a l’Estat i dona feina a 1.300 persones i té presència internacional a més de 40 països. Liquats Vegetals és l’empresa líder en begudes vegetals a l’Estat. Amb seu a Viladrau (Osona), la firma exporta a més de 25 països.

La directora general de Liquats, Laura Erra, assenyala que aquest acord «permetrà afermar el valor de l’etiqueta neta per a una alimentació més sana en els nostres estàndards de vida i en el lideratge i desenvolupament de les categories plant-based a Espanya». Per part seva, el director general de Capsa, José Armando Tellado, afegeix que «aquest acord reforça el compromís de totes dues empreses per liderar una alimentació de futur: sana, natural i sostenible». En el marc d’aquest acord, cada empresa «aportarà la seva saber fer i bagatge per a donar més solidesa a aquesta unió».