Antonio Garamendi va aconseguir ahir apagar un altre dels focs que amenaçaven amb descontrolar-se en la recta final del seu primer mandat al capdavant de la patronal: el que cremava a l’interior de la seva organització. El president de CEOE ha aconseguit el suport sense objeccions a la seva posició sobre la tramitació parlamentària de la reforma laboral en la primera reunió de l’any de la cúpula de la patronal, el Comitè Executiu. És més, el líder dels empresaris redobla la seva aposta: ja no només diu que no es toqui «ni una coma» de la reforma laboral; ara ha aconseguit el suport dels seus perquè, si s’introdueixen canvis en els pactes pels agents socials i el Govern amb la participació dels grups que fan costat a l’executiu, la CEOE es negarà a participar en cap taula de negociació més en el que queda de legislatura.

Aquesta postura més dura de la patronal arriba quan el calendari de negociacions té ja programades importants reunions per a les pròximes setmanes, com la del Salari Mínim Interprofessional de 2022 i una nova fase de la reforma de les pensions. Segons fonts presents en aquesta trobada, la intervenció del president endurint la línia mantinguda fins ara per CEOE no ha registrat cap intervenció en contra. Aquestes fonts subratllen que no sols no va haver-hi oposició, sinó que es van registrar gestos de suport a favor del president: una del líder de la patronal andalusa (CEA) i una altra del màxim dirigent de l’agrària Asaja, Pedro Barato.