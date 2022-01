Els preus de lloguer per un pis a la ciutat de Girona es mantenen a 650 euros mensuals de mitjana, la mateixa xifra que hi havia el tercer trimestre de 2008. La pandèmia no ha alterat en excés els preus, ja que a finals del 2020 els preus se situaven als 600 euros, però a mitjans del 2021 van pujar als 650. Aquest és el preu més elevat de mitjana que s'ha registrat a la ciutat. Per contra, a Figueres els preus es mantenen estables des del segon trimestre del 2018 en una mitjana que va dels 450 als 470 euros. Abans de la crisi econòmica, els preus eren 100 euros més elevats que la mitjana actual. A Olot s'ha tancat el 2021 amb un preu de 450 euros de mitjana, mentre que els màxims registrats el 2008 eren de 425.

La pandèmia no ha afectat en excés els preus de lloguer, que recuperen en bona part dels casos els preus que hi havia abans de la crisi econòmica, tot i l'aplicació de la llei de contenció de rendes. Segons dades de la Cambra de la Propietat Privada de Girona, a la capital de la demarcació durant el 4t trimestre del 2021 la mitjana de preus es va mantenir sobre els 650 euros, una xifra que no s'assolia des del 2008. Abans de la crisi econòmica, els preus de lloguer rondaven els 600 euros amb una punta de 650 el tercer trimestre del 2008. De fet, aquest és el preu més elevat que s'ha registrat mai. A partir del 2008, però, els preus van caure un 30% arribant als 450 euros mensuals de lloguer durant el primer trimestre del 2015. Des d'aquest moment, els preus es van reanimar progressivament fins que el 2019 es fregaven els 625 euros. La pandèmia, però, va frenar relativament aquesta accelerada i la mitjana va retrocedir als 600 euros fins a mitjans de l'any passat on es van assolir els 650.

Al Baix Empordà, la situació és similar a la capital gironina. En el litoral gironí els preus són de 550 euros mensuals, el mateix que hi havia el 2008. Durant la crisi sanitària les rendes no han baixat dels 525 euros, mantenint-se a nivells molt estables. Per contra, a Figueres encara no s'han recuperat els preus previs a la crisi econòmica. Si a mitjans del 2008 llogar un pis a la capital de l'Alt Empordà valia de mitjana 550 euros, ara és 100 euros més barat. El motiu és que els preus estan estabilitzats entre els 450 i els 470 des del segon trimestre del 2018. Durant el 2013 els preus van caure fins als 400 euros, la xifra més baixa de la crisi. En la situació contrària hi ha Olot, que actualment té una mitjana de preus de lloguer més elevada que el 2008. En aquest cas, abans de la crisi econòmica els llogaters pagaven 425 euros al mes per un habitatge, de mitjana. Durant l'últim trimestre del 2021 ja eren 450. Es tracta d'una xifra que s'havia assolit durant el 2019. La pandèmia, però, va fer baixar els preus fins als 400 euros. A partir de la segona meitat del 2021, els preus van remuntar fins a arribar als 450, la mateixa xifra que a principis del 2020.