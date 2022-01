Les grans empreses del turisme han aprofitat els dies previs a Fitur, la fira sectorial que es va inaugurar ahir a Madrid, per reclamar al Govern amb insistència una injecció més gran de fons europeus de la plantejada, amb l’objectiu d’impulsar la modernització i transformació del sector més afectat per l’aturada econòmica provocada per la pandèmia.

Des d’Exceltur, el lobby que agrupa els grans grups del sector, com Meliá, Iberia, Globalia, NH Hoteles, Riu o Amadeus, s’ha insistit a reclamar la posada en marxa d’un perte (projecte estratègic per a la recuperació i la transformació econòmica ) específic per al sector per concentrar la injecció de fons europeus, semblant als dissenyats pel Govern per al vehicle elèctric o per a les noves renovables i l’hidrogen verd. Una reclamació que ha rebut el suport del president del PP, Pablo Casado, o del president de CEOE, Antonio Garamendi.

El pla plantejat per Exceltur passa per concentrar fons europeus per import de 17.500 milions d’euros en deu anys en el turisme (15.000 milions del perte en els primers tres anys i 2.500 milions més de fons europeus tradicionals en següents exercicis) per modernitzar les velles destinacions turístiques de «sol i platja» espanyoles. L’associació calcula que aquests més 17.000 milions de fons públics permetrien, a més, mobilitzar 37.500 milions més d’inversions privades.

Però el Govern tanca la porta a la petició dels gegants del turisme i defensa l’ambició i la capacitat transformadora del seu propi pla per al sector, amb una dotació molt inferior a la reclamada per les empreses (3.400 milions d’euros) i que no es bolca en les destinacions madures, sinó que busca, entre altres aspectes, fer arribar aquests fons a centenars de municipis de tot Espanya per millorar el seu producte turístic.

«Un autèntic perte»

«Espanya ja està desplegant un pla molt ambiciós», va explicar la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, en una trobada amb la premsa a la inauguració de Fitur. Es tracta de l’anomenat Pla de Modernització i Transformació del Sector Turístic, amb aquests 3.400 milions consignats i que es repartiran en els propers tres anys per al reposicionament de destins, la millora del producte i la modernització de les empreses del sector. «Estem desplegant el que per a nosaltres és un autèntic perte», va assenyalar Maroto en una entrevista a RNE.