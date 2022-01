L’allau de baixes provocades pels contagis de la covid-19 durant les darreres setmanes afecten de ple a les petites i mitjanes empreses, que han hagut de fer reajustaments a la plantilla i fins i tot, una part, s'han vist obligades a aturar totalment el seu funcionament. Segons una enquesta elaborada per Pimec, un 8% de les pimes de Girona han abaixat la persiana des del 21 de desembre fins a dia d'avui pels contagis de la sisena onada de la covid-19, provocada per l’elevat contagi de la variant òmicron. Per altra banda, més de la meitat, un 61%, assenyalen que han pogut continuar la seva activitat amb normalitat, mentre que un 31% l'han aturat parcialment.

L'informe recull dades des del 21 de desembre fins a l'actualitat en empreses del sector primari; construcció; comerç; altres serveis a les empreses; indústria; hotels i restauració i altres serveis a les persones. Segons l'enquesta, un 36% de les empreses que han patit baixes en aquest període han reorganitzat l'activitat empresarial a partir de la creació de grups bombolla a la plantilla. Un percentatge molt similar (el 30%), han optat per contractar més personal. Pel que fa a la resta d'empreses, en un 13% han incrementat el teletreball i un 21% han emprat altres fórmules. En tot cas han esdevingut unes circumstàncies que per més de la meitat de les empreses (un 66%) han suposat un increment de despeses laborals. Tanmateix, tres quartes parts de les pimes asseguren no haver tingut cap problema a l'hora de tramitar les baixes laborals. Una de les empreses gironines que van haver d'aturar-se completament és l'Autotaller Picart. Tal com explicava ahir aquest diari, el negoci familiar -que consta de dos treballadors que són matrimoni- va haver d’abaixar la persiana durant la setmana de Reis pel contagi del gerent de l’empresa, Miquel Picart. «Ens ha suposat pèrdues econòmiques perquè hi ha hagut feina que no s'ha pogut fer i clients que s'han hagut d'espavilar quan eren urgències», remarcava Picart a ACN. El gerent precisa que hauria pogut seguir treballar «tranquil·lament» de portes endins perquè la simptomatologia no va ser greu: «A més, la meva dona no es va contagiar, ella hauria pogut rebre els vehicles i entregar-los després de fer-hi la neteja que hagués fet falta per». Amb tot, però, van haver d'aturar l'activitat i quedar-se a casa seguint la normativa per evitar la propagació del virus. Les dades de Pimec a nivell de Catalunya, mostren com un 3,1% de les empreses han hagut d’aturar l’activitat totalment, mentre que el 30,6% ho han fet de forma parcial.