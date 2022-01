Les exportacions de les càrnies gironines no aconsegueixen remuntar registres i han caigut gairebé un 25% durant el novembre. La situació que viu el clúster, que pateix el fre en la compra de porcí per part de la Xina, contraresta però amb la d'un altre sector motor de l'economia gironina. Perquè les químiques -aquí, hi ha les farmacèutiques- han crescut fins a un 23% a l'exterior. Això, lligat a la crescuda de vendes de maquinària, fa que les exportacions gironines tanquin el mes de novembre creixent un 3,2% (situant-se en 559,6 milions d'euros). De retruc, això també es trasllada a l'acumulat del 2021. Entre gener i novembre, les vendes a l'exterior ja freguen els 6.000 milions d'euros, un 12% més en comparació amb el mateix període del 2020. Després de tancar l'octubre a la baixa (van caure un 2,4%) les exportacions gironines tornen a créixer durant el novembre. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, durant aquest mes les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 559,6 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un augment del 3,2% en comparació amb el novembre del 2020.

Si es passa la lupa per sectors, però, en cap cas la situació és homogènia. Perquè allò que mostren les dades és que al darrere hi ha llums i ombres. L'agroalimentari gironí, el sector que concentra més volum d'exportació, continua en descens i les seves vendes cauen un 14,2% al novembre (situant-se en 221,9 milions d'euros). La causa que ho explica és la situació que viu el sector de les càrnies. De fet, al novembre, les exportacions del clúster han caigut gairebé un 25% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior (perquè dels 179,05 milions d'euros en vendes a l'exterior que van fer les seves empreses aleshores, ara s'ha passat als 135,62). Sobretot, això s'explica pel fre en la compra de porcí per part de la Xina i l'enduriment dels controls a les seves duanes. De fet, només cal donar una ullada a l'estadística per posar-hi xifres. Al novembre, les empreses gironines van fer exportacions per valor de 29,32 milions d'euros cap al gegant asiàtic. El novembre del 2020, per contra, havien estat de 103,65 milions d'euros.

Les químiques, fins a un 23%

Aquesta situació, però, contrasta amb la que viuen els altres dos sectors que són motor de l'economia gironina, les químiques i els fabricants de maquinària. Tant l'un com l'altre tanquen el novembre a l'alça, però aquell que s'impulsa més -i amb diferència- són les químiques (dins les quals hi ha la indústria farmacèutica). Durant el novembre, les empreses del sector han crescut fins a un 23% en exportacions (situant-se en 111,9 milions d'euros). I els fabricants de maquinària, ho han fet en registres propers al 5% (dels 42,3 milions d'euros del novembre del 2020, ara es passa als 44,3). No són els únics sectors, però, que creixen en exportacions. També ho fan les empreses de paper, les d'aparells i material elèctric o els fabricants de mobiliari. Si s'analitzen els destins, França per proximitat continua essent el principal mercat de les empreses gironines a l'exterior (al novembre, s'hi ha fet exportacions per valor de 144,84 milions d'euros). El segueixen Itàlia (49,85 milions d'euros), Alemanya (36,60 milions d'euros), Portugal (36,40 milions d'euros) i, per darrere d'aquests, la Xina.

Un 12,2% més en l'acumulat de l'any

De retruc, l'increment de les exportacions al novembre també se suma a l'acumulat de l'any. De fet, en tot el 2021, tan sols hi va haver un mes -l'octubre- que es va tancar en negatiu. Això fa que les exportacions de les empreses de la demarcació ja freguin els 6.000 milions d'euros (en concret, se situen en 5.940,7). En comparació amb el mateix període del 2020, suposa un creixement del 12,2%.