Aferrada a l’avantatge que li donen els anys treballant amb ell i a portar acumulades diverses aliances al seu voltant, Repsol ha decidit posar-se el vestit de mestre de cerimònies per coordinar el trajecte cap a l’adopció de l’hidrogen verd. La petroliera va fer públic fa només tres mesos que la seva estratègia entorn d’aquest combustible passava per invertir 2.500 milions d’euros i per crear «grans pols regionals» entorn d’ell. Ara la firma porta aquest objectiu una mica més enllà i llança, diu, el major consorci a Espanya per impulsar l’hidrogen renovable. Shyne (Spanish Hydrogen Network), com han anomenat a aquesta iniciativa, té a més darrere a sis grans companyies promotores (Alsa, Bosch, Celsa Group, Enagás, Scania i Talgo), aglutina a una altra quinzena d’empreses (Baleària, Ibèria, Navantia, Tubacex o Zigor entre altres). L’aliança compta amb 3.200 milions d’euros d’inversió i desplegarà projectes en deu comunitats.